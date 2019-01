PARTAGER Etude : Les TPMEs ne savent pas encore comment aborder la transformation digitale

L’entreprise au Maroc est un défi humain avant tout, souligne une étude, dont les résultats intermédiaires (fin décembre), ont été présentés, mardi à Casablanca, lors d’une conférence-débat sur la transformation digitale au Maroc.

Selon cette étude intitulée ‘’Transformation digitale des TPMEs au Maroc’’, élaborée par le cabinet Officium et l’Observatoire Marocain des Pratiques de Management (l’OMPM), 67,5 % des personnes interrogées, dont des dirigeants d’entreprises, affirment que le principal défi pour l’entreprise marocaine pour faire face au phénomène 4.0 demeure le défit humain.

Figure en deuxième position avec 56,30 % le développement de nouvelles compétences et le développement de la capacité à innover.

Pour 50,5 % des interviewés la réingénierie des méthodes de travail et des procédés ainsi que la gestion de la cybersécurité, afin de protéger l’information sensible et le savoir-faire, viennent en tête des grands défis auxquels font face les entreprises marocaines.

Après avoir relevé que l’écrasante majorité des entreprises interrogées, soit 82,4% (77% des TPME) déclarent avoir déjà connaissance du phénomène 4.0, l’étude énumère les gains et leviers de croissance, dont l’entreprise peut tirer profit en optant pour la digitalisation.

En effet 71% des interviewés évoquent une augmentation de l’efficience, 62,4 % estiment que cela favorisera l’innovation et 50,5 % déclarent que la digitalisation permettra un gain d’agilité des équipes.

D’après les conclusions de cette étude, une prise de conscience existe (le ‘QUOI’) chez les entreprises quant à l’importance de la digitalisation, mais un manque de connaissance sur l’approche méthodologique subsiste (le ‘COMMENT’).

L’étude relève également qu’il n’y a pas de différences majeures de perception ni de maturité en ce qui concerne le phénomène 4.0 (taille, secteur, avancement,…), où s’entremêlent les défis relatifs aux outils (technologiques) et aux moyens (compétences, budgets,…).

L’étude réalisées auprès de 126 participants (12 pc des gérants, 10 responsables de services, 22 pc responsables département, 55 pc directeur), a été basée sur 3 axes majeurs, à savoir la perception (qu’est ce que le phénomène 4.0 ?), les enjeux associés, et l’état des lieux sur la réalité du 4.0 dans l’entreprise marocaine.

Par ailleurs, les participants à cette conférence-débat, qui s’est déroulée au siège de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ont notamment insisté sur le fait que ‘’l’entreprise de demain sera digitale’’. Ce nouvel enjeu est capital voir vital pour l’avenir des entreprises marocaines, ont-ils fait observer.

Les entreprises aujourd’hui sont nombreuses, petites moyennes et grandes, à avoir analysé la situation et mis en place les mesures nécessaires à leur transformation digitale, ont-ils ajouté, observant, toutefois, qu’il n’est pas rare dans ces entreprises, notamment dans les TPME, de sentir de l’hésitation sur ce sujet, pour une question de coût mais également à cause d’un manque de ressources humaines qualifiées et d’une certaine réticence au changement.

L’entreprise doit s’assurer de répondre aux nouvelles habitudes de consommation qui voient le jour en matière de communication, de divertissement, de transport et de commerce, ont-il poursuivi.

Face à cette évolution irréversible, les entreprises n’ont d’autres choix que de s’adapter et d’opérer leur ‘’transformation numérique’’, ont-ils ajouté, estimant qu’il s’agit d’un changement profond de la culture et de l’organisation de l’entreprise.

LNT avec AFP