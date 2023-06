Dans le cadre de sa série de publications des rapports régionaux, l’Observatoire Marocain de la TPME (OMTPME) vient de publier une étude sur le tissu entrepreneurial de la région de l’Oriental. Rappelons que l’objectif de cette étude, et plus largement du rapport annuel réalisé à l’échelle nationale, est de fournir un diagnostic du système productif de chaque région du Royaume et de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin. Enfin, avant d’aborder les résultats et conclusions de cette étude, il convient de noter que les données collectées par l’OMTPME, qui viennent d’une base consolidée des données fournies par la DGI, l’OMPIC et la CNSS, datent de 2020, à une poignée d’exceptions près, et ne prennent donc pas en compte les deux années de crise qui ont suivi, tout en reflétant une situation économique qui a vu le Maroc entrer en confinement.

Ainsi, les Entreprises personnes morales actives (EPMA) de la région de l’Oriental ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 31,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en baisse de 5,1% par rapport à une année auparavant.

Selon l’étude sur le tissu entrepreneurial de la région, le nombre d’EPMA ayant déposé une déclaration auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI) en 2020 s’élève à 12.924, en hausse de 7,1% par rapport à l’année précédente.

De même, les EPMA de la région ont généré un chiffre d’affaires à l’export de 1,6 milliards de dirhams au titre de la même année, accusant un recul annuel de 4,6% et une valeur ajoutée de 4 milliards de dirhams, en baisse de 3,8%, précise-t-on.

En ce qui concerne les emplois déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale – CNSS, les analyses dévoilent que la région de l’Oriental a généré 112.691 emplois en 2021, soit une hausse de 10% par rapport à l’année 2020, explique la même source, notant que la préfecture d’Oujda détient 39,7% de cet effectif au titre de la même année

La répartition provinciale des EPMA en 2020 montre que près de 76% des entreprises sont basées dans les préfectures d’Oujda et de Nador.

En outre, la région de l’Oriental a vu la création de 2.663 Entreprises Personnes Morales – EPM en 2021, affichant une hausse de 14% comparativement à l’année 2020. En parallèle, la région a connu une augmentation de 70,7% du nombre des EPM en cours de dissolution pour la même période.

S’agissant des indicateurs d’accès au financement bancaire par les EPMA en 2021, l’Observatoire marocain de la TPME fait savoir que 46,3% de l’encours total des crédits est concentré dans la préfecture d’Oujda, qui recense 41,8% de l’effectif des entreprises étudiées.

Concernant l’évolution des indicateurs financiers, l’analyse des bilans d’un échantillon de 1.878 EPMA indique que leur trésorerie, en 2020, a augmenté par rapport à 2019, note le rapport, ajoutant que les données bilantielles des Micro Entreprises font ressortir que les dettes auprès des associés constituent la première composante de leurs ressources financières durant la même période, représentant en moyenne 53,9%.

Pour ce qui est de l’entrepreneuriat féminin, les résultats de l’étude montrent que dans la province d’Oujda, 14,5% des entreprises sont dirigées par des femmes soit un niveau qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 16,2%. Cette part se limite à près de 12% dans la province de Nador.

