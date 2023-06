L’Observatoire Marocain de la TPME (OMTPME) a récemment publié une étude sur le tissu entrepreneurial de la région Marrakech-Safi, dans le cadre de sa série de rapports régionaux. L’objectif de cette étude, ainsi que du rapport annuel national, est de fournir un diagnostic du système productif de chaque région du pays et de mettre à disposition des acteurs publics et privés des indicateurs clés sur la démographie, la santé économique et financière des entreprises, ainsi que sur l’entrepreneuriat féminin.

Il est important de noter que les données utilisées dans cette étude, collectées par l’OMTPME à partir de sources telles que la DGI, l’OMPIC et la CNSS, datent principalement de 2020, avec quelques exceptions. Ces données ne tiennent donc pas compte des deux années de crise qui ont suivi, et n’incluent pas toutes la situation économique qui a résulté du confinement au Maroc. Avant d’aborder les résultats et les conclusions de cette étude, il est nécessaire de prendre en compte ce contexte.

Selon cette étude, la région Marrakech-Safi a enregistré la création de 6 800 entreprises en 2021, ce qui représente une augmentation de 23,9% par rapport à 2020. La majorité de ces créations (76,9%) se sont concentrées dans la préfecture de Marrakech, soit 5 227 entreprises.

Le secteur du commerce et de la construction a représenté près de 48% des nouvelles entreprises créées en 2021. Parallèlement, la région a également observé une augmentation de 15,4% du nombre d’entreprises en cours de dissolution pour la même période.

En ce qui concerne l’emploi, la région Marrakech-Safi a généré 257 277 emplois en 2021, soit une augmentation de 4,2% par rapport à l’année précédente. La préfecture de Marrakech a concentré 68,3% de cet effectif.

L’étude révèle également que la préfecture de Marrakech est la plus grande concentration de financement bancaire pour les entreprises de la région, avec 86,3% de l’encours total des crédits et 78,9% du nombre d’entreprises étudiées.

En 2020, le nombre d’Entreprises Personnes Morales Actives (EPMA) ayant déposé une déclaration fiscale auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI) s’est élevé à 29 576, en hausse de 4,3% par rapport à l’année précédente. Le commerce et la construction sont les secteurs dominants en termes de nombre d’EPMA dans la région.

En termes de répartition géographique, la préfecture de Marrakech abrite 79,5% des EPMA, suivie de la province de Safi (7,8%), d’El Kelaâ des Sraghna (4,8%), d’Essaouira (4,7%), de Youssoufia (2,2%), d’Al Haouz (0,4%) et de Chichaoua (0,3%).

Ces EPMA ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 57,1 milliards de dirhams en 2020, enregistrant une baisse de 23,1%, avec un chiffre d’affaires à l’export de 6,1 milliards de dirhams, en baisse de 22,7%. On voit là l’impact de la crise sanitaire dans une région axée sur le tourisme. La valeur ajoutée s’est élevée à 9,4 milliards de dirhams, en baisse de 38,6%. La grande majorité des EPMA de la région (97%) sont des microentreprises et des très petites entreprises (TPE) dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams.

L’analyse de la répartition des EPMA par catégorie et par secteur d’activité révèle une prédominance des microentreprises dans toutes les sections, notamment dans les domaines des arts, des spectacles et des activités récréatives, des autres activités de services et des activités immobilières, avec des parts respectives de 98%, 97,9% et 96,6%.

En ce qui concerne l’entrepreneuriat féminin, l’étude indique que dans la province d’Essaouira, 20,3% des entreprises sont dirigées par des femmes, dépassant ainsi la moyenne nationale qui est de 16,2%. La préfecture de Marrakech compte quant à elle près de 19% d’entreprises dirigées par des femmes.

SB

Partagez cet article :