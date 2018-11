PARTAGER Une étude de la DEPF : Les provinces du Sud en tête des performances !

L’Agenda relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, adopté par la communauté internationale en septembre 2015, trace les contours d’une vision holistique et intégrée du développement au sein de laquelle la dynamique de la croissance devrait aller de pair tant avec l’impératif de l’inclusion sociale qu’avec les exigences de la préservation des équilibres environnementaux.

Ayant adhéré à cet agenda universel, le Maroc s’est activement engagé pour en faire une composante centrale de sa stratégie de développement d’ensemble.

La mise en œuvre en 2017 de la Stratégie Nationale du Développement Durable consacre un tel choix puisque cette stratégie favorise la mise en cohérence des programmes publics et des stratégies sectorielles, tout en favorisant leur déclinaison territoriale et ce, dans la perspective d‘en maximiser les impacts en termes de diversification des sources de création de la richesse, de relèvement continu du niveau de vie des populations et de renforcement de la soutenabilité des ressources naturelles.

Le présent document examine en profondeur les performances comparées des 12 régions du Royaume, sous le prisme des objectifs de l’agenda 2030. Il se veut une contribution additionnelle de la DEPF au débat à l’œuvre sur le modèle de développement national, particulièrement dans sa dimension territoriale.

L’approche analytique retenue se base sur un indice synthétique des objectifs de développement durable (ISODD), intégrant 56 indicateurs relevant de 11 ODD.

Axé sur la méthode de scoring, le positionnement au titre de l’ISODD a permis de capter la dynamique de convergence des régions marocaines par rapport aux ODD.

Cette analyse a été complétée et enrichie par un examen exhaustif des progrès accomplis par chacune des régions et du chemin qui reste à parcourir pour atteindre les cibles fixées d’ici à l’horizon 2030.

Les scores établis sur la base de l’indice susmentionné permettent de relever les performances remarquables affichées par les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Ed-Dahab (1ère et 2ème au titre de l’ISODD), dépassent celles de la région de Casablanca-Settat, qui se positionne au 3ème rang.

Ces performances traduisent dans leur substrat l’ampleur des efforts de développement consentis par les pouvoirs publics en faveur de cette partie intégrante du territoire national, notamment en ce qui concerne les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures ainsi qu’en matière de lutte contre la pauvreté et de promotion de la durabilité environnementale.

De par son positionnement économique de choix, la région de Casablanca-Settat se distingue à l’évidence par ses performances dans les domaines de l’énergie, celui de l’industrie et des infrastructures.

La région occupe des positions, somme toute, favorables au titre de certains volets clés du développement humain dont notamment l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Néanmoins, cette région demeure pénalisée, en particulier, au niveau des indicateurs liés à la qualité de l’environnement au même titre que la santé et le bien-être des populations.

Alors que des régions comme Guelmim-Oued Noun et Souss-Massa figurent parmi les régions dont les performances demeurent dans l’ensemble encourageantes, d’autres régions à l’instar de Drâa-Tafilalet et de Béni Mellal-Khénifra peinent à s’inscrire dans une réelle dynamique de convergence leur permettant de rattraper le gap qui les séparent des régions performantes.

En termes de progression, ce sont les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi qui ont le plus amélioré leurs scores, gagnant chacune 3 places depuis 2004 pour se hisser, respectivement, à la 6ème et à la 9ème position en 2014.

En revanche, le positionnement de certaines régions au niveau de l’ISODD s’est affaibli, en l’occurrence la région de Rabat-Salé-Kénitra, qui a perdu 2 places pour se situer au 7ème rang, et celle de l’Oriental qui est passé de la 5ème à la 10ème place respectivement entre 2004 et 2014.

En somme, l’examen des efforts consentis au niveau des 12 régions du Royaume en matière d’ancrage aux ODD, a mis clairement en relief les capacités différenciées de ces régions à atteindre les objectifs fixés d’ici à 2030.

Un tel constat témoigne de la persistance des disparités territoriales, qui affectent non seulement les perspectives des régions vulnérables mais se répercutent aussi sur le développement du pays dans son ensemble.

Le nouvel élan insufflé par le Roi Mohammed VI pour accélérer l’opérationnalisation de la déconcentration administrative, comme prérequis incontournable pour accompagner la mise en œuvre réussie de la régionalisation avancée, serait opportun pour résorber les multiples entraves qui s’opposent à un développement régional harmonieux.

Ce faisant, le Maroc pourrait mobiliser à bon escient les multiples potentialités de ses territoires et en faire autant un vecteur de cohésion sociale qu’un puissant levier de compétitivité structurelle de son économie.

LNT avec DEPF