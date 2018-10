PARTAGER Etude BAM : Les 2/3 des industriels jugent le climat des affaires « normal »

Le climat général des affaires aurait été « normal » selon 65% des industriels au cours du 3ème trimestre 2018 et « défavorable » selon 33% d’entre eux, estime Bank Al-Maghrib (BAM).

Par branche d’activité, la proportion des industriels qualifiant le climat des affaires de « normal » s’est établie à 80% dans l’ »agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir », à 69% dans la « mécanique et métallurgie » et à 48% dans la « chimie et parachimie », selon les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture du 3ème trimestre, publiés lundi par BAM.

Pour ce qui est des industriels déclarant un climat des affaires « défavorable », leur proportion varie entre 15% dans le « textile et cuir » et 47% dans la « chimie et parachimie », fait savoir la Banque centrale.

Pour leur part, les conditions d’approvisionnement auraient été « normales » selon 72% des industriels et « difficiles » selon 26%, relève BAM, précisant que par branche d’activité, la proportion des entreprises indiquant des conditions d’approvisionnement « normales » varie entre 62% dans la « chimie et parachimie » et 87% dans la « mécanique et métallurgie ».

En revanche, 38% des entreprises de la « chimie et parachimie » indique des conditions d’approvisionnement « difficiles », ajoute la même source.

S’agissant du stock des matières premières et demi-produits, il aurait été à un niveau normal selon la majorité des chefs d’entreprises, et ce dans l’ensemble des branches d’activité, fait ressortir l’enquête.

Concernant l’évolution des effectifs employés durant les trois derniers mois, 76% des industriels déclarent une stagnation et 17% une hausse, estime BAM, notant que par branche, 87% des industriels de la « chimie et parachimie » s’attendent à une stagnation et 11% à une hausse.

Pour les trois prochains mois, 52% des industriels s’attendent à une stagnation des effectifs employés et 20% à une baisse, selon la même source.

LNT avec MAP