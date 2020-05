PARTAGER Etude Avito : Avec le confinement, les Marocains férus de produits informatiques

La plateforme de référence de vente et d’achat en ligne Avito vient de dévoiler les résultats de sa dernière étude relative aux tendances de recherche des marocains en cette période de crise que connaît le monde. L’étude a démontré un changement des tendances de recherche sur la plateforme, en raison du confinement mais également dans le cadre des préparatifs au mois sacré, explique un communiqué de la société.

Sans grande surprise, c’est la catégorie Informatique et multimédia qui a généré le plus de visites avec intentions d’achat, affichant une croissance de 114% depuis le début du confinement, surtout au niveau des sous-catégories Téléphones, jeux vidéo & consoles, précise Avito. Les termes plus recherchés sur la plateforme dans cette catégorie durant cette période sont Iphone X, Oppo F11 pro, Galaxy tab pour les téléphones, PS4, Xbox S et PS vita pour Jeux vidéos et consoles.

Durant cette période de confinement général au Maroc, les gens cherchent ainsi de nouveaux passe-temps ou hobbys, ou même de la compagnie. C’est pour cette raison là qu’Avito a connu une hausse de trafic dans la catégorie sports et loisirs et animaux avec 144% de croissance, émanant surtout des instruments de musique (guitare et guitare électriques comme top mots clés recherchés) et chiens de compagnie.

L’étude révèle également une hausse de recherche dans la catégorie de l’électroménager, étant donné que la majorité des marocains s’équipent de produits électroménagers durant le mois de ramadan, en particulier en robots de cuisine et petits électroménager, précise le communiqué. Une petite hausse est détectée aussi au niveau de la catégorie des télévisions et meubles de maison.

Afin d’accompagner cette tendance, et de faciliter le processus d’achat et les échanges entre acheteurs et vendeurs sur sa plateforme, Avito annonce lancer un nouveau service de livraison, disponible dans un premier temps pour les boutiques de la catégorie informatique et multimédia sur la ville de Casablanca, mais appelé à être progressivement étendu sur l’ensemble des boutiques dans les prochains mois. Plus de 20 000 articles sont disponibles à la livraison avec l’ambition d’atteindre 100 000 articles dans les prochains jours, selon Avito. Ce service permet à l’acheteur de commander un produit via la plateforme et de se faire livrer à domicile, sans se déplacer.

“La pandémie du coronavirus transforme ce mois de Ramadan à travers le monde et pendant cette période nous avons adapté notre produit pour mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs et pour aider les très petites entreprises à affronter la tempête en ayant une présence en ligne offrant la livraison partout au Maroc sans aucune commission”, déclare M. Zakaria Ghassouli, directeur général d’Avito. Avec le lancement de son service de livraison, Avito compte ainsi encourager ses utilisateurs à effectuer leurs achats auprès des boutiques disponibles sur la plateforme, afin de limiter leurs déplacements et mieux se protéger contre les risques de contamination.

