eSTEM Morocco et Addictest ont mis en place un programme visant à accompagner chaque année 40 jeunes filles marocaines issues de milieux défavorisés dans leur candidature aux universités internationales. Destiné aux élèves de Tronc Commun et de 1ʳᵉ année Bac avec une moyenne d’au moins 16, ce programme gratuit propose un mentorat académique, une préparation aux tests d’admission (SAT, TOEFL/IELTS) et un soutien dans la constitution des dossiers.

Les candidates retenues peuvent accéder à des bourses couvrant les frais de scolarité, le logement, les repas et l’assurance santé, leur permettant d’intégrer des établissements tels que Harvard, Stanford ou Columbia. Les candidatures sont ouvertes toute l’année sur estem-morocco.org/addictest

Addictest est spécialisé dans l’orientation académique vers les universités internationales, tandis qu’eSTEM Morocco, association fondée en 2013, œuvre pour la promotion des sciences et de la technologie auprès des jeunes filles marocaines.

