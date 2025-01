La ville d’Essaouira a été classée première du classement des « Top 5 des plus belles villes de bord de mer au Maroc » pour l’année 2024, selon Illigo, l’un des leaders mondiaux des comparateurs de voyages.

Ce palmarès prestigieux place la Cité des Alizés devant Agadir, Tanger, Casablanca et El Jadida, confirmant ainsi son statut de destination touristique de premier choix.

Le classement d’Illigo, basé sur des critères rigoureux incluant la qualité des infrastructures, la richesse culturelle, la propreté, l’accessibilité et l’expérience globale des visiteurs, met en avant les multiples atouts de la Perle de l’Atlantique, réputée pour sa médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses plages de sable fin et son ambiance artistique unique qui séduit par son charme authentique et son cadre enchanteur.

Dans son évaluation, Illigo souligne particulièrement le climat agréable d’Essaouira tout au long de l’année, et invite les voyageurs à explorer l’ancienne médina, véritable labyrinthe de ruelles aux murs blanchis à la chaux et parsemées de portes bleues typiques.

« Une promenade sur les remparts, offrant des vues spectaculaires sur l’océan et les falaises sauvages, est recommandée au coucher du soleil pour profiter d’un panorama à couper le souffle », relève Illigo, mettant en lumière également des lieux emblématiques tels que le port de pêche, où l’on peut savourer des fruits de mer fraîchement grillés, ou encore le souk, réputé pour ses créations artisanales, notamment les objets en bois de thuya, spécialité locale.

Enfin, la plage d’Essaouira se distingue par ses multiples activités, allant du farniente à dos de dromadaire aux sports nautiques comme le kitesurf, prisé grâce aux vents constants de la région, poursuit le comparateur qui analyse et évalue en permanence des centaines de sites d’offres de vols et de destinations touristiques dans le monde.

Avec cette reconnaissance, Essaouira consolide son image de destination incontournable à l’échelle mondiale, offrant une harmonie parfaite entre culture, détente et découvertes.

Pour rappel, la Cité des Alizés a franchi un seuil historique en 2024 en accueillant plus d’un million de touristes, selon les chiffres du Conseil Provincial du Tourisme.

LNT avec MAP

