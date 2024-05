Les Océanes représentent l’un des événements annuels phares d’Essaouira, mettant en lumière les thématiques et cultures liées à la mer. Essaouira, célèbre spot de windsurf à l’échelle mondiale, vit au rythme de l’Océan, compagnon quotidien des habitants tout au long de l’année. Cet événement vise à célébrer la communauté des professionnels et des passionnés liés à la mer, tout en plaçant les habitants au cœur de l’attention.

Avec un programme axé sur la sensibilisation, Les Océanes cherchent à rassembler les acteurs associatifs, les entreprises, la société civile et les citoyens autour de la protection de l’Océan, véritable patrimoine vivant. En effet, la préservation de cet écosystème crucial nécessite une mobilisation cohérente et engagée de tous les acteurs sur le territoire.

L’Océan, souvent associé à la liberté, occupe une place prépondérante sur notre planète, couvrant plus des deux tiers de sa surface. Il fournit des ressources vitales essentielles à notre existence, telles que l’eau douce et l’oxygène, et influence notre climat. Ainsi, la préservation de la qualité de l’eau et du littoral océanique constitue une priorité absolue.

La 7ème édition des Océanes, qui se déroulera du 22 au 26 mai 2024, aura pour thème principal « l’océan en action », soulignant les liens entre le sport, la santé et la préservation durable de l’océan. Cette année, le festival s’inscrira dans le cadre de l’événement culturel et participatif « Demain dès aujourd’hui », porté par l’Institut français du Maroc, visant à promouvoir l’éco-citoyenneté et la transition écologique.

Le festival vise trois objectifs principaux : transmettre l’importance de l’Océan dans nos vies, protéger notre patrimoine océanique à travers des actions participatives, et promouvoir un environnement respectueux pour les générations futures, incarnant ainsi le « vivre-ensemble » propre à Essaouira.

Il sera accompagné d’événements comme le programme « Echappée Bleue », à l’origine destiné aux enfants n’ayant pas un accès

direct à la mer de « prendre le large », de plonger dans l’univers marin tout en développant une conscience environnementale, et qui a

été tout spécialement adapté au contexte d’Essaouira, en harmonie avec le territoire de la Province. Ce sont des collégiens des zones péri-urbaines (Henchane) et de la ville d’Essaouira qui y prendront part, avec cette notion fondamentale : les déchets présents dans les campagnes sont ceux que l’on retrouve dans l’océan. Autour de ces trois piliers qui constituent l’essence-même du Festival Les Océanes, une « Échappée Bleue » sera proposée aux collégiens, avec l’ONG Surfrider.

Seront également organisés des ateliers de sensibilisation, sur place ou au niveau des collèges de la région.

