Essaouira accueille le 18ème Printemps musical des Alizés

Essaouira abrite, du 26 au 29 avril, la 18e édition du Printemps Musical des Alizés. Un rendez- vous dédié pour les mélomanes qui sont chaque année plus nombreux à se retrouver à Essaouira autour des pièces les plus emblématiques de la musique de la chambre et de l’art lyrique.

Johannes Brahms sera au cœur de cette édition 2018, avec sa somptueuse Symphonie n°1, son légendaire Quatuor pour cordes et son sonate pour violoncelle et piano. La directrice du festival, Dina Bensaid, a choisi de faire revisiter en 12 concerts les compositeurs les mieux inspirés et les plus exaltants de l’époque romantique, de Schumann à Mendelsohn et de Schubert à Beethoven sans oublier Dvorak, Prokoviev ou Bernstein.

Pour la soirée d’ouverture, Deborah Nemtanu au violon et Dominique de Willencourt au violoncelle se joindront au pianiste Romain Descharmes pour un concert autour du trio Les Esprits de Beethoven. Deborah et Dominique que l’on retrouvera au sein de l’Orchestre Philharmonique du Maroc pour les concerto de Mendelsohn et Schumann, respectivement pour violon et violoncelle.

L’art lyrique aura également une place toute particulière dans cette édition : Oriane Moretti pour un spectacle concert autour de la vie de Clara Schumann avec le Chœur Philharmonique du Maroc, pour la première fois a capella à Essaouira dans son concert « A cœur ouvert ».

Autres grands moments de cette édition 2018, l’Orchestre Philharmonique du Maroc, sous la baguette d’Olivier Holt, qui fera valser le public avec Roméo et Juliette. La version Prokofiev viendra compléter celle de Leonard Bernstein et son West Side Story qui remet à la page cette tragédie des années 50 à New-York.

Cette année encore, les incontournables des Alizés ne sont à manquer sous aucun prétexte, la matinée Jeunes Talents avec les enfants du programme socioculturel Mazaya, ou encore la balade musicale au cœur de la médina d’Essaouira. Dina Bensaïd sera aussi au piano aux côtés d’Elisa Huteau dans un programme dédié au violoncelle, l’instrument le plus romantique dans tous les registres de la musique de chambre.

Enfin, Thomas Leleu sera présent en clôture du festival. Il v faire découvrir le Tuba; un instrument de fond d’orchestre, accompagné d’un quintette à cordes, un programme d’une grande virtuosité.

Passionaria, généreuse de l’âme et du cœur proposera une grande fête de la musique avec tous ces compositeurs qui à travers les âges ont eu l’immense talent d’écrire et de transcrire la complexité et la profondeur de nos émotions, faisant ainsi naitre des chefs d’œuvre musicaux que l’on écoute encore et encore avec bonheur et reconnaissance.