PARTAGER Espagne : le gouvernement autorise 10.400 nouveaux contrats de travailleurs agricoles saisonniers marocains

Le gouvernent espagnol a autorisé cette année un total de 10.400 nouveaux contrats de travailleurs agricoles saisonniers marocains pour la prochaine campagne de collecte des fraises et autres fruits rouges, ainsi que des agrumes, indique vendredi l’agence Europa Press.

Citant des sources d’organisations agricoles espagnoles, l’agence de presse a précisé que ce chiffre a été révélé lors d’une réunion tenue jeudi à Madrid entre des représentants des dites organisations et des responsables de la direction générale des migrations relevant du ministère espagnol de l’Emploi.

Cette réunion avait justement pour objet d’aborder la question des contrats des saisonnières marocaines pour la prochaine campagne des fraises, autres fruits rouges et agrumes, prévue entre les mois d’avril et juin 2018.

Europa Press fait savoir que ces associations agricoles avaient sollicité l’accord du gouvernement pour embaucher quelques 16.000 saisonnières marocaines, dont 10.000 seraient recrutées pour la première fois.

La même source a précisé que le gouvernement espagnol a donné ainsi son feu vert pour 5.700 contrats au profit de l’Association des producteurs et exportateurs de fraises de Huelva (Freshuelva), 3.000 à l’Association des jeunes agriculteurs (Asaja), près de 1.000 aux agrumiculteurs et 700 au groupe Fresón de Palos et à l’Union des petits agriculteurs (UPA).

La priorité sera donnée aux femmes ayant une expérience dans ce domaine, mariées et ayant des enfants et qui s’engageront à retourner au Maroc une fois leur contrat expiré.

Le processus de présélection des saisonnières marocaines qui seront embauchées devrait avoir lieu entre le 29 janvier et le 2 février.

LNT avec MAP