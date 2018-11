PARTAGER ESET, un géant de la cybersécurité, s’implante au Maroc

Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et le grand public. Pionnière en Europe, ESET prépare aujourd’hui son implantation sur le territoire marocain pour le début de l’année 2019 avec l’ouverture d’un bureau à Casablanca.

Julien JEAN, CEO d’Africa Global Services, représentant exclusif d’ESET en Afrique francophone, explique à ce sujet : ‘‘Nous développons nos activités au Maroc depuis bientôt 10 ans. Le marché marocain est très dynamique et il est nécessaire pour ESET aujourd’hui en tant qu’éditeur de premier rang, d’avoir une présence locale marocaine afin d’être plus proche de ses clients, et pouvoir accélérer son développement. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir plus de proximité aux distributeurs, intégrateurs et à toutes entreprises marocaines’’. En marge de MED IT prévu cette semaine à Skhirat, ESET, à travers son représentant exclusif pour l’Afrique francophone, Africa Global Services, animera un atelier sur ‘‘Les enjeux de la Cybersécurité dans l’ère digitale’’. Benoit Grunemwald, Cybersecurity Leader, en assurera la présentation prévue la matinée du mercredi 28 novembre.

Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est désignée comme l’unique Challenger dans le Magic Quadrant 2018 de Gartner, catégorie Endpoint Protection Platforms. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin depuis 1998. Les solutions ESET protègent aujourd’hui plus de 600 millions de postes dans le monde.

Aussi et grâce à son partenariat avec Google Chrome, ESET protège plus de 900 millions de postes de travail au total. ‘‘Avec ses 13 laboratoires dans le monde et ses 500 chercheurs, les technologies ESET sont reconnues pour leur légèreté, rapidité, détection et performance ; ce sont des produits de nombreuses fois primés pour leur qualité et leurs résultats’’, dit-on auprès de ce spécialiste de renom international de la cybersécurité.

H.Z