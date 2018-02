PARTAGER Eric Antoine de retour à Casablanca

Eric Antoine, l’humoriste et illusionniste français présentera, un « best of » de ses tours le 9 février à Casablanca, au Studio des arts vivants.

Le célèbre humourillusioniste se passionne pour la magie dès l’âge de 13 ans, souffrant à l’époque d’une très importante crise de croissance.

Après des études sans grande conviction de médecine puis de psychologie, il se forme aux métiers de la scène et apprend le mime, le mélodrame, la comédie et le jeu de clown.

Il écrit, met en scène et interprète en 2000 son premier spectacle, la journée d’un magicien dans lequel il allie la comédie et la magie.

Aujourd’hui il se reproduit à Casablanca pour la seconde fois au plus grand bonheur de ses fans.

Billet à partir de 300 Dhs

