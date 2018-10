PARTAGER Erfoud prépare son 9ème salon international des dattes

La 9è édition du Salon international des dattes (Sidattes) aura lieu du 25 au 28 octobre à Erfoud, sous le thème « la logistique et le développement de la filière des dattes ».

PCe salon vise à mettre en lumière les aspects liés à la logistique et développer la filière dattière, ainsi que de valoriser la production marocaine des dattes.

Organisée par l’Association du Salon International des Dattes du Maroc (ASIDMA), sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, cette manifestation constitue une occasion pour présenter les différentes variétés de dattes produites dans la région Drâa-Tafilalet et rechercher les moyens à même de faciliter la commercialisation locale et nationale de ce produit.

Lors des rencontres organisées lundi à Erfoud et présidées par le wali de la région Drâa-Tafilalet et gouverneur de la province d’Errachidia, Mohamed Benribag, les représentants des services extérieurs de la région ont exprimé leur détermination à assurer le succès de cette 9è édition.

Intervenant à cette occasion, M. Benribag a souligné que ce salon qui s’est imposé au niveau national et international, contribuera à stimuler l’activité économique et sociale de la région.

Dans ce cadre, il a relevé que cette manifestation constitue une occasion pour mettre en lumière les projets de développement mis en œuvre par les communes relevant de la région ayant un lien avec les oasis et le secteur dattier, notamment en milieu rural, ajoutant que cet événement exige de favoriser toutes les conditions nécessaires visant à assurer sa réussite.

La précédente édition qui a connu plus de 80.000 visiteurs, a enregistré une forte participation d’exposants nationaux et étrangers et la vente de 400 tonnes de dattes pendant les jours du salon, a, pour sa part, indiqué le représentant de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, Ali Ouberhou.

Il a, à cette occasion, présenté les grandes lignes du programme de l’édition 2018, notamment l’organisation de plusieurs rencontres avec les professionnels et les visiteurs, des visites aux palmeraies de Tafilalet et des ateliers d’information et de consultation avec des professionnels, ainsi que la mise en place de stands de différents acteurs nationaux et étrangers et des soirées artistiques et visites touristiques et culturelles.

« Sidattes 2018 » comprendra différents pôles, notamment « le pôle international et les facteurs de production », « le pôle des produits locaux » et « le pôle des institutions et des régions ».

Ce salon sera également marqué par la mise en place d’un stand thématique pour les « jeunes dans les oasis », l’organisation des rencontres scientifiques dédiées à débattre les sujets liés au marché de dattes au Maroc et aux moyens de les commercialiser, avec la participation d’experts nationaux et internationaux et des représentants des secteurs concernés.

LNT avec MAP