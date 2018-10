PARTAGER Erfoud accueille de nouveau les dattes et leur salon

La 9ème édition du Salon international des dattes (Sidattes), qui se tiendra du 25 au 28 octobre à Erfoud sous le thème « Logistique et développement de la filière des dattes », constitue un rendez-vous annuel pour la valorisation du palmier et la commercialisation du produit au niveau international.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce salon vise à promouvoir la filière phoenicicole dans la région.

Cette manifestation, qui réunira plusieurs exposants issus de toutes les régions du Maroc et des pays arabes et étrangers, ambitionne également à mettre en lumière les aspects liés à la logistique et au développement de la filière dattière au Maroc.

Cet événement, organisé en partenariat avec l’Association du Salon International des Dattes du Maroc (ASIDMA) et d’autres partenaires, se veut une occasion pour présenter les différentes variétés de dattes produites dans la région Drâa-Tafilalet et étudier les moyens à même de faciliter la commercialisation locale et nationale de ce produit.

Selon les organisateurs, cette 9è édition offre également l’opportunité de mettre en avant les rôles et enjeux de la collecte et du transport des dattes aux coopératives, en vue de renforcer l’économie des oasis et soutenir une agriculture marocaine équitable et durable.

Ce salon constitue « le plus important rendez-vous annuel dédié aux professionnels du secteur, en tant qu’une véritable plateforme de rencontres et d’échanges d’expériences entre plusieurs acteurs, et contribue au rayonnement du secteur et au développement de l’écosystème oasien », ont-t-ils précisé.

Sidattes-2018 s’articulera autour des pôles représentant les régions du Royaume, outre le pôle international, le pôle des produits locaux et le pôle des institutions.

Le programme de cette édition propose une panoplie d’activités pédagogiques et ludiques accompagnées d’animations folkloriques, un carnaval, des soirées musicales, des circuits touristiques, des dégustations, des concours et une cérémonie de remise de prix.

Ce salon sera également marqué par la mise en place d’un stand thématique pour les « jeunes dans les oasis », l’organisation des rencontres scientifiques dédiées à débattre les sujets liés au marché de dattes au Maroc et aux moyens de les commercialiser, avec la participation d’experts nationaux et internationaux et des représentants des secteurs concernés.

Au programme de cette manifestation, figurent également des visites de palmeraies à Tafilalet et l’organisation d’ateliers d’information et de consultation avec des professionnels, ainsi que l’organisation d’une journée d’investissement visant à mettre en avant les avancées réalisées dans ce domaine et l’aide accordée aux agriculteurs.

Cette 9è édition prévoit aussi l’organisation d’une conférence dédiée à célébrer le centenaire de la ville d’Erfoud avec la participation de plusieurs chercheurs et spécialistes dans le domaine historique de la région.

Pour rappel, la 8è édition du Sidattes tenue sous le thème « la valorisation des dattes, une plus-value pour l’économie des oasis », vise à mettre en valeur les différents maillons de la filière des dattes et à l’agriculture solidaire, ainsi qu’à créer une dynamique socio-économique au profit de la région.

LNT avec Map