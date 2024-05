Epson, leader technologique mondial, revient au GITEX Africa et met l’accent sur le développement durable en présentant une gamme complète de solutions conçues pour soutenir les industries clés de la région. Parmi ces solutions, une série de scanners compacts écologiques au format A4 sera mise en avant.

Lors de la première édition, Epson s’était distingué par son engagement envers l’innovation durable et les solutions technologiques de pointe exposées sur son stand interactif, attirant de nombreux visiteurs. Fort de cette expérience fructueuse, Epson revient cette année pour présenter ses dernières innovations et renforcer ses partenariats dans la région.

Engouement pour la numérisation

Les résultats d’une enquête récente d’Epson révèlent que 74 % des décideurs et utilisateurs informatiques constatent une forte demande pour de nouvelles technologies de numérisation en raison de la digitalisation. Cette croissance pourrait porter le marché mondial des scanners à 2,68 milliards de dollars. Pour répondre à cette demande croissante, Epson a conçu une gamme dynamique de nouvelles solutions de numérisation, comprenant les modèles DS-C330, DS-C490, ES-C320W, et ES-C380W. Ces produits, fabriqués en utilisant jusqu’à 30 % de plastique recyclé, offrent une consommation d’énergie réduite, contribuant ainsi à économiser de l’espace de bureau et à réduire la consommation énergétique.

« Le GITEX AFRICA est une destination idéale pour les décideurs informatiques de la région qui souhaitent découvrir les solutions Epson offrant flexibilité, efficacité et impact en matière de numérisation, de projection et d’impression, » a déclaré Ilias Azzaoui, Directeur Général d’Epson Afrique Francophone & Dom Com. « Notre gamme de scanners compacts est une option durable qui aide les entreprises à numériser leurs processus, en particulier dans les secteurs clés tels que la santé, l’hôtellerie, le secteur public, ainsi que les PME et les différents modèles de travail, du télétravail au travail hybride. »

Innovations pour divers secteurs

Epson fera des démonstrations de ses solutions pour divers secteurs, notamment l’éducation, les expériences immersives, l’art, les entreprises, l’étiquetage et la vente au détail au cours du GITEX AFRICA 2024. Les visiteurs pourront découvrir les avantages de la technologie d’impression sans chaleur d’Epson en termes d’économie d’énergie et d’efficacité, sans compromettre la vitesse et la productivité. Parmi les modèles présentés figureront les EcoTank L6490, Workforce Pro WF-C5890DWF, Workforce Enterprise AM-C4000 et Workforce Enterprise WF-C21000 D4TW.

Epson est un pionnier de l’industrie de l’impression à réservoir d’encre, ayant vendu plus de 90 millions d’imprimantes EcoTank dans le monde. Ces imprimantes ont permis d’éviter 756 752 tonnes d’émissions de CO2 provenant des consommables. Les modèles EcoTank, qui seront présentés au salon GITEX AFRICA, tels que les EcoTank L15160, L6570, L14150 et L8160, garantissent une qualité d’impression supérieure, des économies à long terme et des pratiques d’impression respectueuses de l’environnement.

La nouvelle flexibilité requise dans la région permet aux entreprises de projeter, imprimer et numériser en utilisant les solutions d’Epson adaptées à tous les types de modèles de travail, qu’ils soient en personne, à distance ou hybrides. Parmi les solutions présentées, citons le scanner réseau haut de gamme WorkForce DS-790WN, l’imprimante WorkForce Pro WF-M5899DWF et le projecteur laser EB-810E.

Epson proposera également des solutions intégrées pour les institutions académiques avec des projecteurs à ultra-courte focale, des caméras éducatives, des scanners et des imprimantes. Les solutions pour les expériences immersives, telles que le projecteur laser EB-PU2220B et l’objectif ultra-courte focale ELPLX02S, répondent à la demande croissante pour les technologies de projection lors d’événements sportifs et de divertissement de classe mondiale.

Les solutions d’Epson pour le commerce de détail, telles que les imprimantes de point de vente (POS) compactes et rapides, créent une expérience client attrayante et efficace. Les imprimantes de reçus TM-m30II-SL, TM-P20II et TM-m30III, ainsi que l’afficheur client USB DM-D70 et l’imprimante d’étiquettes TM-L100, seront présentées pour démontrer comment Epson aide les détaillants à offrir une expérience immersive et interactive.

Enfin, la coopérative Doutmaquite sera présente aux côtés de l’équipe Epson pour présenter ses produits du terroir marocain, marqués à l’aide de l’imprimante ColorWorks C6500 d’Epson. Zakia Majdouli, Présidente de la Coopérative Doutmaquite, a déclaré : « Grâce à la solution d’impression Epson, nous avons désormais un contrôle total sur les dimensions et le contenu des étiquettes, nous permettant de réduire considérablement les déchets. Nous sommes fiers de contribuer à la durabilité environnementale en utilisant de telles solutions éco-responsables. »

LNT

Partagez cet article :