PARTAGER EPC Maroc inaugure un cinquième site à Settat

Le marché mondial des explosifs représente plus de 10 milliards de dollars et l’Afrique, avec l’Asie et l’Amérique Latine, fait partie des zones à très forte croissance.

EPC Maroc, spécialiste de la fabrication, du transport et de la mise en œuvre d’explosifs civils, ouvre prochainement un nouveau site de production dans l’objectif d’exporter.

Cette nouvelle usine, située à proximité de Settat, a nécessité une enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams et devrait être fonctionnelle à partir du 2ème trimestre 2019.

Aujourd’hui, EPC produits 7.000 tonnes d’explosifs et 1,5 millions détonateurs annuellement.

S’étendant sur 130 hectares, le nouveau site permettra la production quotidienne de 60 tonnes d’explosifs industriels, principalement des gels et du nitrate fioul, et 7.500 détonateurs.

Il est à noter qu’EPC Maroc compte déjà quatre unités de production à Marrakech, Oujda, Midelt et Bouskoura.

Le site de Settat est le cinquième et devrait permettre à l’entreprise, selon Franc Maupoux, DG EPC Maroc, de distribuer ses produits en Afrique et aussi sur le marché européen avec des produits particuliers comme les détonateurs électriques. « C’est l’export que nous visons en nous installant à Settat !», assure M. Maupoux.

Méconnus du grand public, les explosifs industriels sont pourtant indispensables à la fabrication de plusieurs objets que nous utilisons au quotidien, et sont également un outil incontournable des grands chantiers.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 13 décembre, le Groupe a expliqué le rôle des explosifs civils, comment ils fonctionnaient, et dans quels domaines ils étaient utilisés… En parallèle à cette conférence, une séance de démonstration d’utilisation d’explosifs industriels en situation réelle à été organisée à Skhirate.

Il est à noter que les explosifs d’EPC Maroc ont été utilisé dans de grands projets structurants à savoir les ports de Tanger Med et de Nador, les autoroutes Fès-Oujda, Berrechid-Beni Mellal, El Jadida-Safi, les barrages de Kharroub, M’dez, Targa, Martil, etc. EPC a également participé au chantier de la ligne à grande vitesse, récemment inaugurée, en fournissant 100% des ballasts et une grande partie des terrassements.

Née en 1952 sous le nom de la Société Chérifienne d’Approvisionnement Minier (SCAM), EPC Maroc emploie 130 personnes. En 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions de dirhams, alors que sa filiale Maroc Dynamite (Marodyn), spécialiste du forage minage, a réalisé la même année un chiffre d’affaires de 100 millions de dirhams.

A. Loudni