PARTAGER Entretiens de Bourita à Riyad à la veille du sommet arabe

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a eu, jeudi à Riyad, une série d’entretiens avec ses homologues arabes, en marge des réunions préparatoires du 29è sommet arabe, prévu dimanche à Dhahran, dans l’Est d’Arabie saoudite.

Ainsi, M. Bourita s’est entretenu avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, Aymane Safadi, sur la coopération et la coordination entre les deux pays au sujet de plusieurs questions d’intérêt commun, de manière à traduire les liens fraternels et les relations stratégiques et historiques existant entre le Maroc et la Jordanie, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a tenu également une rencontre avec son homologue irakien, Ibrahim Al-Jaafari, au cours de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et de consolider la Commission mixte maroco-irakienne ainsi que l’échange des visites entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en vue de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales dans les différents domaines.

M. Bourita a eu aussi des entretiens avec le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ahmed Issa Awad, axés sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de la formation et de la formation professionnelle, la mise en place de projets de développement dans différents domaines et sur la coordination et la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale s’est entretenu avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, sur les derniers développements survenus sur la scène politique libyenne.

A cette occasion, M. Salamé a passé en revue les efforts déployés par l’ONU pour renforcer la réconciliation nationale en Libye et aller de l’avant sur la voie de la mise en place des institutions de l’Etat et l’instauration de la sécurité dans ce pays maghrébin.

LNT avec Map