Entretien entre Benchaaboun et le président de la BERD à Johannesburg

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, s’est entretenu, mercredi à Johannesburg, avec le président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Suma Chakrabarti.

Les discussions ont porté notamment sur les aspects de coopération actuels entre le Maroc et la Banque et les moyens de les renforcer davantage.

Dans ce cadre, le Président de la BERD a exprimé la disposition de son institution à accompagner le Maroc dans ses projets d’investissement en Afrique sub-saharienne.

M, Benchaaboun a pris part à la première édition du Forum africain sur l’investissement, organisé à Johannesburg par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ce Forum de haut niveau, qui constitue une plate-forme destinée à mobiliser des capitaux et à accélérer les investissements privés en Afrique, a été marqué par la participation de chefs d’Etats et de gouvernements, de hauts représentants des secteurs public et privé africains, des institutions financières internationales et régionales et d’investisseurs institutionnels internationaux.

Le Forum, qui se poursuivra jusqu’à vendredi, examine plusieurs volets se rapportant en particulier au financement des projets de développement dans le continent.

LNT avec Map