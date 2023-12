À l’occasion du « Brands Day » de Glovo, réunion annuelle avec les annonceurs marocains et régionaux, Nuria Sbiti, Directrice du Département Brands & Partners Ads de Glovo Maroc & Tunisie, partage son insight sur les opportunités du retail media. Cet événement réunit chaque année plus de 80 représentants de marques pour explorer les tendances du secteur…

La Nouvelle tribune : Vous venez de tenir votre deuxième édition du Brands Day, que représente cet événement ?

Nuria Sbiti : Le « Brands Day » est notre rendez-vous annuel avec différentes marques pour discuter des opportunités et tendances du Retail Media au Maroc. L’édition de cette année a rassemblé plus de 80 représentants de marques locales et internationales du secteur de la grande consommation (FMCG) et d’autres domaines. Cet événement est non seulement une occasion pour nous de renforcer nos relations avec nos partenaires, mais aussi une opportunité pour les marques de découvrir le potentiel du Retail Media et de saisir les avantages qu’il peut offrir en termes de visibilité et de croissance.

Nous avons donc profité de cette occasion pour dévoiler notre stratégie et nos solutions « Glovo Ads », qui permettent aux annonceurs et marques du secteur FMCG, entre autres, d’étendre leur audience et de développer leurs ventes sur un canal en pleine croissance. Cette journée était aussi l’opportunité d’annoncer quelques nouveautés et améliorations apportées à nos solutions Glovo Ads, afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des partenaires.

Glovo a récemment dévoilé sa nouvelle solution publicitaire « Glovo Ads », pouvez-vous nous en dire plus ?

Glovo Ads est notre gamme de solutions publicitaires qui offre aux partenaires et marques FMCG une opportunité unique pour se connecter et toucher des millions de consommateurs tout au long de l’expérience d’achat sur l’application Glovo, intégrant à la fois des outils d’awareness et des outils de conversion.

Pour donner plus de détails, Glovo Ads offre diverses options publicitaires, y compris des recherches sponsorisées, des annonces avant passage à la caisse et des solutions de programmatique. Grâce à des algorithmes intelligents et robustes qui s’améliorent au fil des utilisations, les partenaires et annonceurs peuvent bénéficier d’un système d’enchères automatiques pour optimiser leurs campagnes publicitaires et obtenir un retour sur investissement optimal.

Aujourd’hui, plus de 500 marques utilisent cette technologie à travers le monde, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du Retail Media. Pour Glovo, ces outils innovants nous permettent d’aller au-delà de la simple facilitation de la livraison en offrant une large gamme de solutions pour aider les différents partenaires et marques à prospérer et mieux saisir leurs audiences.

Lors de cette seconde édition du Brands Day, vous avez décerné des prix à certaines enseignes pour leurs campagnes en 2023, quels étaient les critères ?

En effet, pour cette deuxième édition, nous avons souhaité honorer les campagnes publicitaires les plus innovantes et réussies sur notre application. Des trophées ont été décernés aux partenaires qui ont brillé par leurs campagnes en 2023. Cette année, quatre catégories de campagnes ont été mises en avant :

Early adopters: Nous avons décerné des prix aux partenaires qui ont su, dès les premiers jours, capitaliser sur nos solutions Retail Media en tant que vecteur de croissance et pour mieux comprendre leur audience. C’était donc l’occasion pour les mettre en avant mais aussi les remercier pour leur confiance.

Disruptors: Certains partenaires ont utilisé notre technologie pour donner une visibilité à une toute nouvelle catégorie de produits, notamment des smartphones disponibles sur notre plateforme.

Campagnes 360: Les partenaires qui ont réussi à insérer nos solutions dans le cadre de campagnes horizontales intégrant on-line et off-line.

Co-branding & sampling: En 2023, plusieurs partenaires ont joint leurs forces sur notre plateforme pour proposer des offres associées et augmenter leur visibilité. Nous avons donc décerné des prix aux campagnes de co-branding les plus innovantes, pour mettre en avant ces collaborations.

L’objectif était de susciter l’inspiration chez les participants et de mettre en avant les partenaires qui ont mis à profit nos outils pour renforcer leur engagement et visibilité auprès des utilisateurs Glovo. Nous prévoyons de faire de cette cérémonie de remise de prix un événement annuel lors des prochaines éditions du « Brands Day ».

Comment « Glovo Ads » s’intègre-t-il dans le phénomène global du Retail Media ?

Le Retail Media est un levier de croissance innovant qui offre aux entreprises du secteur de la grande consommation (FMCG) une opportunité unique d’interagir directement avec les consommateurs à des moments clés du parcours d’achat. Selon les estimations les plus récentes, le marché du Retail Media atteindra 25 milliards d’euros d’ici 2026 (autant que les investissements publicitaires TV).

Aujourd’hui, des millions d’utilisateurs Glovo achètent régulièrement et ont le choix entre une large gamme de produits grâce à notre offre multi-catégories. Cela nous positionne donc comme partenaire de choix pour aider les marques à renforcer leur visibilité et augmenter leurs ventes à une époque où il devient de plus en plus difficile d’engager efficacement les consommateurs. Le Retail Media s’impose alors de plus en plus dans les stratégies de marketing globales des marques en leur permettant une approche plus directe, personnalisable et rentable pour atteindre les consommateurs.

Nos solutions Glovo Ads s’insèrent donc parfaitement dans ce paradigme avec la possibilité de toucher les utilisateurs Glovo à différents stades du funnel d’achat. Les marques peuvent ainsi utiliser plusieurs outils tout au long du parcours client et jusqu’à la validation de la commande grâce à des publicités pertinentes et ciblées

Quelles sont vos ambitions dans ce domaine et comment voyez-vous le marché du Retail Media évoluer au Maroc ?

Notre ambition est de continuer de développer et renforcer notre offre de Retail Media au Maroc et de devenir le partenaire incontournable des marques et enseignes qui souhaitent renforcer leur visibilité et leur interaction avec les consommateurs marocains. Il y a énormément d’enthousiasme pour ce volet, qui s’intègre pleinement dans notre stratégie de croissance nationale .

En ce qui concerne l’évolution du marché du Retail Media au Maroc, nous sommes convaincus que ce secteur va continuer à croître rapidement. Avec l’évolution du commerce en ligne et la numérisation croissante des habitudes d’achat, les retailers ont de plus en plus besoin de canaux de marketing efficaces pour toucher les consommateurs au bon moment et de manière personnalisée. Et le Retail Media offre cette possibilité.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

Partagez cet article :