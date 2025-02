L’événement Emerging People, dont la 27ᵉ édition s’est tenue à Marrakech le 23 janvier dernier, se veut un rendez-vous incontournable pour les acteurs du digital, startups, talents et institutions engagées dans la transformation numérique. Organisé par Emerging Business Factory (EBF) en partenariat avec la Near East Foundation – Maroc, cet afterwork a rassemblé un écosystème dynamique, où se croisent entrepreneurs, porteurs de projets et décideurs régionaux, autour du thème de l’innovation. Pour revenir sur les enjeux et les ambitions de cet événement, Nisrine Dahmani, Directrice Générale d’EBF, partage dans cet entretien sa vision du rôle du digital comme catalyseur de l’innovation et levier de transformation pour les talents et les territoires.

Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de l’organisation de cette 27ᵉ édition d’Emerging People ?

Le principal défi de cette 27ᵉ édition d’Emerging People résidait dans l’organisation, pour la première fois, de l’événement dans les locaux d’EBF, tout en maintenant le niveau d’excellence des éditions précédentes.

L’enjeu était double :

Créer un événement marquant, capable de refléter l’ADN d’Emerging People tout en exploitant un nouvel espace pour en faire un lieu de rencontres et d’échanges dynamique.

Rassembler plusieurs moments clés en un seul événement, à savoir : La signature des conventions GYCII, un jalon essentiel pour les startups incubées. Le lancement officiel de l’École du Digital, une initiative stratégique pour répondre aux défis du numérique. La célébration des 9 ans d’EBF, un moment fort de reconnaissance et de rétrospective sur les accomplissements réalisés.



L’organisation de cet événement multi-facettes dans un cadre inédit a demandé une coordination minutieuse pour assurer une expérience aussi immersive et impactante que les précédentes éditions d’Emerging People.

Comment mesurez-vous l’impact de cet événement sur l’écosystème numérique régional ?

L’impact de cette 27ᵉ édition d’Emerging People sur l’écosystème numérique régional se mesure à travers plusieurs indicateurs clés :

Taux de participation et diversité des profils : L’événement a rassemblé 150 participants, incluant des représentants d’institutions publiques et privées, des entrepreneurs, des experts et des startups. Cette diversité témoigne de l’attractivité et de la pertinence des thématiques abordées.

: L’événement a rassemblé 150 participants, incluant des représentants d’institutions publiques et privées, des entrepreneurs, des experts et des startups. Cette diversité témoigne de l’attractivité et de la pertinence des thématiques abordées. Impact sur les startups et l’écosystème local : L’événement a permis de renforcer les connexions entre les acteurs du numérique et de favoriser de nouvelles opportunités de collaboration. Les startups bénéficiaires du programme GYCII pourront être suivies à travers leur croissance, la création d’emplois et leur attractivité pour d’autres financements.

:

Quels indicateurs permettent d’évaluer le succès des collaborations créées lors de l’événement ?

Les indicateurs clés pour évaluer le succès des collaborations créées lors de l’événement Emerging People incluent principalement :

Retombées presse : Plus de 15 articles publiés dans des médias spécialisés, renforçant la notoriété de l’initiative et de ses acteurs.

: Plus de 15 articles publiés dans des médias spécialisés, renforçant la notoriété de l’initiative et de ses acteurs. Engagement immédiat : Une trentaine d’inscriptions à l’École du Digital le lendemain de l’événement, montrant un intérêt concret pour les initiatives présentées.

: Une trentaine d’inscriptions à l’École du Digital le lendemain de l’événement, montrant un intérêt concret pour les initiatives présentées. Satisfaction des participants : Un retour positif de 95% à l’évaluation post-événement, confirmant la qualité des échanges et des collaborations.

Quels critères ont été utilisés pour sélectionner les 30 startups soutenues par le programme GYCII ?

Les 30 startups soutenues par le programme GYCII ont été sélectionnées sur la base de trois critères principaux :

Degré d’innovation : Les projets devaient présenter une approche novatrice dans leur domaine.

: Les projets devaient présenter une approche novatrice dans leur domaine. Scalabilité potentielle : Les startups devaient démontrer un potentiel de croissance et de développement à plus grande échelle.

: Les startups devaient démontrer un potentiel de croissance et de développement à plus grande échelle. Impact environnemental : Une attention particulière a été portée aux projets ayant un impact positif et mesurable sur l’environnement.

Ces critères ont permis de retenir des startups à fort potentiel, alignées avec les objectifs du programme visant à soutenir des initiatives durables et innovantes dans les régions de Marrakech-Safi, Souss-Massa, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet.

Comment les 1,2 million de dirhams alloués seront-ils répartis entre les différentes startups ?

Les 1,2 million de dirhams alloués aux 30 startups dans le cadre du programme GYCII ont été répartis en tenant compte des lignes de financement nécessaires et obligatoires pour aider chaque startup à passer à l’étape suivante de son processus entrepreneurial.

L’objectif était de garantir que chaque startup reçoive une enveloppe financière lui permettant de répondre à une bonne partie de ses besoins financiers pour avancer, tout en assurant un soutien équilibré et adapté à leurs spécificités. Cette répartition vise à maximiser l’impact du financement et à accompagner efficacement les startups dans leur développement.

Quels résultats concrets attendez-vous de la Medina of Talents en termes de création de synergies ?

La Medina of Talents (MoT) va permettre une mise en relation directe et fructueuse entre clients potentiels, partenaires et talents. Cela va créer un écosystème dynamique où les idées pourront se concrétiser plus facilement.

Grâce à cette initiative, on s’attend à :

Faciliter la conception et la réalisation de projets : en connectant les talents aux bonnes ressources et partenaires, la MoT va accélérer la concrétisation de projets innovants.

: en connectant les talents aux bonnes ressources et partenaires, la MoT va accélérer la concrétisation de projets innovants. Renforcer les compétences : les talents auront accès à des opportunités de développement et pourront partager leurs expertises.

: les talents auront accès à des opportunités de développement et pourront partager leurs expertises. Multiplier les opportunités : en ouvrant des portes à de nouvelles collaborations, la MoT va permettre aux talents de s’engager dans des projets variés et stimulants.

En bref, la MoT va être un vrai catalyseur pour la réussite des projets, le renforcement des compétences et la création d’opportunités pour tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Comment l’École du Digital garantit-elle l’inclusion et l’accessibilité pour les communautés marginalisées ? L’École du Digital (EDD) garantit l’inclusion et l’accessibilité pour les communautés marginalisées grâce à plusieurs mesures clés : Pas de prérequis spécifiques : Les formations sont ouvertes à tous, sans exigence de diplôme ou de compétences préalables, permettant ainsi à un public large et diversifié d’y accéder.

: Les formations sont ouvertes à tous, sans exigence de diplôme ou de compétences préalables, permettant ainsi à un public large et diversifié d’y accéder. Accessibilité financière : Des bourses et des aides financières sont proposées pour éliminer les barrières économiques et permettre aux personnes issues de milieux défavorisés de suivre les formations.

: Des bourses et des aides financières sont proposées pour éliminer les barrières économiques et permettre aux personnes issues de milieux défavorisés de suivre les formations. Partenariats locaux : L’EDD travaille en collaboration avec des acteurs locaux et des associations pour identifier et toucher les communautés marginalisées, en leur offrant des opportunités de formation et d’insertion professionnelle. Comment voyez-vous l’évolution du rôle du numérique dans la résolution des défis locaux d’ici 2030 ? D’ici 2030, le numérique sera un levier incontournable pour l’entrepreneuriat local, permettant de résoudre les défis des territoires grâce à des solutions innovantes et inclusives. Il favorisera l’émergence de startups à fort impact, formera une nouvelle génération de talents et renforcera les écosystèmes collaboratifs. Le digital deviendra un accélérateur de durabilité et d’inclusion, offrant à tous, y compris aux communautés marginalisées, les outils pour innover et prospérer. En somme, il sera au cœur d’une transformation entrepreneuriale durable et équitable. Quelle est la place de la formation dans la stratégie globale d’EBF ? La formation est au cœur de la stratégie d’EBF, servant de levier pour développer les compétences des entrepreneurs et des talents. En plus de l’École du Digital (EDD), EBF déploie un programme annuel interne de formation pour renforcer les capacités techniques, managériales et entrepreneuriales de ses équipes et des porteurs de projets. Cette double approche, à la fois externe et interne, permet à EBF de maximiser son impact et de soutenir une croissance économique inclusive et durable.

Pourquoi avez-vous choisi un mélange entre innovation numérique et culture (gastronomie et musique) pour cette édition ? Le mélange entre culture (gastronomie et musique) et thématique centrale est une signature de l’Emerging People depuis ses débuts. Chaque édition met en avant une thématique spécifique, tout en s’appuyant sur la gastronomie et la musique pour créer une ambiance conviviale et inspirante. Cette fois, c’est l’innovation numérique qui est à l’honneur, mais l’ADN de l’événement reste le même : marier la richesse culturelle et les échanges humains avec des sujets porteurs d’avenir. Cette approche permet de stimuler la créativité, de favoriser les connexions authentiques et de montrer que l’innovation, qu’elle soit numérique ou autre, s’enrichit toujours des traditions et des arts. Pensez-vous que ce modèle hybride contribue à attirer un public plus diversifié ? Le modèle hybride de l’Emerging People, alliant une thématique centrale, la gastronomie et la musique, attire un public diversifié en créant une expérience à la fois intellectuelle, sensorielle et conviviale. Cette combinaison unique rassemble entrepreneurs, experts et amateurs de culture, favorisant des échanges riches et des collaborations inattendues. C’est ce mélange qui fait de l’événement un lieu de rencontre incontournable et inclusif.

Propos recueillis par Hamza ElGoumhi

