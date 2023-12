La BMCI a acquis une solide réputation en tant que banque d’affaires au Maroc, les prêts aux entreprises représentant, à fin 2022, 63% du total. Le financement et l’accompagnement des TPME est donc au cœur de sa stratégie, comme l’explique dans cet entretien M. Adil Matti, Responsable Marché des Professionnels et Small Entreprise.

La Nouvelle Tribune : Quelle est la place de la TPME dans la stratégie de la BMCI ?

Adil Matti: Conscient des efforts fournis par notre pays pour le développement de ce segment et en tant qu’acteur économique engagé, la BMCI place la TPME au cœur de sa stratégie.

Pour une nouvelle création ou un développement d’activité, la BMCI a mis en place un dispositif complet offrant de l’Expertise, de l’accompagnement sur mesure, des offres de financements diversifiées à taux avantageux et des produits et services digitaux pour une meilleure gestion de la banque au quotidien.

Quels types de produits de financement proposez-vous aux TPME ?

A la BMCI, nous disposons d’une panoplie de produits de financement destinés à répondre à tous les besoins d’une TPME.

Nous proposons à nos clients des lignes d’investissement pour acquérir un local commercial, un matériel ou pour faire des aménagements, sous forme d’un Crédit moyen long terme ou Crédit-Bail, et qui peuvent atteindre une durée de 120 mois et avec la possibilité de bénéficier d’un différé dans certains cas.

Pour les besoins liés à l’exploitation, nous mettons à la disposition de nos clients une facilité de caisse ou découvert pour remédier au décalage de trésorerie permanent ou ponctuel, une ligne de caution pour soumissionner à des marchés publics et autres lignes de fonctionnement telles que l’escompte papier commercial et le crédit documentaire.

Par ailleurs, la BMCI participe pleinement à l’accompagnement des porteurs de projet et au développement de leur activité à travers les divers programmes étatiques et je cite à titre d’exemple le programme « INTELAK » lancé sous les directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste.

L’accompagnement et le suivi sont aussi précieux, sinon parfois plus, que le financement. Qu’offrez-vous aux entrepreneurs pour les aider à développer leur entreprise ?

Nous privilégions la relation de proximité basée sur un lien de confiance. Nous mettons à la disposition de nos clients un interlocuteur « Expert » dédié, disponible et à l’écoute, capable d’accompagner, de conseiller et d’assurer un suivi de qualité.

En s’appuyant sur nos métiers spécialisés (Leasing, Cash Management, Trade, Factoring, Assurance, …), nos clients sont visités régulièrement sur leur lieu de travail pour cerner tous leurs besoins et y répondre à temps.

Aussi, en 2021, nous avons créé « La Maison Du Pro », une agence dédiée à la TPME au niveau de la ville de Casablanca, dans le quartier du Maarif. Il s’agit d’un concept « ONE STOP SHOP » offrant un service de qualité, une expérience client adaptée et un accompagnement personnalisé assurés par des Relationship Manager Professionnels. En 2024, nous nous engageons à dupliquer le modèle sur une autre zone de Casablanca et sur les régions.

Le tissu entrepreneurial marocain reste faible par rapport à la taille de l’économie du pays. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à son développement ?

Il est important de rappeler que les TPME représentent 97% des entreprises au Maroc et contribuent fortement à la création d’emploi dans le pays. Mais effectivement, la TPME est confrontée à de nombreux obstacles qui pèsent lourd sur son développement voire sur le maintien de son activité.

D’abord, les délais de paiement après livraison, qui constituent, pour la majorité des chefs d’entreprises un réel frein au développement de leur business. L’augmentation des prix des matières premières, surtout celles liées à l’énergie, qui impacte directement le coût de production. Également, une concurrence acharnée des grandes entreprises et donc une baisse de la demande. Et enfin, l’inflation générale qui réduit les marges et la rentabilité.

Face à ces contraintes, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures de soutien. La BMCI, quant à elle, s’inscrit pleinement dans ce dispositif pour renforcer et préserver l’activité des TPME.

La BMCI est l’un des leaders marocains du financement vert. Les TPME sont-elles sensibles à ce type de financement ?

Certainement, les TPME commencent à s’aligner avec la stratégie nationale mise en place par le Maroc et qui vise la préservation de l’environnement afin d’atténuer les effets néfastes du réchauffement climatique avec une orientation du financement vers des projets « Verts ».

Etant Leader dans ce domaine, la BMCI encourage fortement ses clients à investir dans l’économie verte pour deux bonnes raisons : Une optimisation des coûts pour la société et une amélioration de la compétitivité à l’export au vu de la réglementation qui se renforce de plus en plus.

A cet égard, la BMCI propose plusieurs produits qui encouragent les investissements dans le green, comme par exemple le GEFF en partenariat avec la BERD, qui met l’accent sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la gestion des ressources (eau, déchets, etc.). Destiné aux entreprises privées, le programme combine un financement, une subvention de 10% et une expertise technique pour assurer la viabilité de leurs projets.

La BMCI offre également le produit Green Invest de Tamwilcom, qui consiste à proposer un co-financement avec Tamwilcom pour les projets d’acquisition des biens matériels et/ou immatériels ainsi que des installations techniques pour les entreprises investissant dans l’économie verte.

Et enfin, un Sustainability Linked Loan (SLL) qui repose sur la négociation des KPI extra-financiers, environnementaux ou sociaux avec le client. L’atteinte des objectifs définis pour ces indicateurs pendant la durée du prêt donne lieu à une révision à la baisse du taux d’intérêt du crédit.

Vous avez récemment signé un nouveau partenariat avec la Berd dans le cadre de votre programme « Women in Business ». Pourriez-vous nous parler de ce programme, et du soutien de la BMCI à l’entrepreneuriat féminin en général ?

En effet, nous avons reconduit notre partenariat « Women In Business » avec la Banque Européenne de Reconstruction et Développement (BERD) 5 ans après la signature du premier contrat. Ainsi, la BMCI réitère son engagement aux côtés des femmes entrepreneures. La Banque bénéficiera d’une ligne de financement de 220 Millions de MAD consacrée au soutien de l’entrepreneuriat féminin en mettant l’accent sur les investissements dans la digitalisation. De plus, le programme « Women in Business » permet aux femmes entrepreneures de bénéficier de plusieurs services digitaux, tels qu’un outil de diagnostic de leur business en ligne et gratuit, un coaching et des conseils personnalisés, une formation de développement de compétences entrepreneuriales et un mentoring leur permettant de préparer la croissance et la mise à l’échelle de leur entreprise. Cette deuxième ligne de financement comprend également un soutien aux projets portés par des femmes sinistrées dans la région d’El Haouz impactée par le séisme du 7 Septembre.

Ce partenariat vient soutenir la BMCI dans la consolidation de son modèle commercial et la continuité de sa transformation numérique et de ses pratiques afin de mieux collaborer avec les TPME dirigées par des femmes. Première Banque marocaine à s’engager auprès des femmes entrepreneures, la BMCI suit une politique de parité engagée, dans la lignée des actions déjà mises en œuvre par le Groupe BNP Paribas, soutenant depuis plusieurs années les femmes qui entreprennent en créant ou en développant leur activité.

Pour plus de précision, Women In Business (WIB) est un programme s’adressant exclusivement aux femmes professionnelles opérant dans un cadre libéral ainsi qu’aux femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises marocaines ayant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 550 Millions de MAD.

Entretien réalisé par Selim Benabdelkhalek

