En marge de la Maroc Fashion Week qui s’est tenue du 8 au 12 mars à Marrakech, La Nouvelle Tribune est allée à la rencontre de Mme Hind Joudar présidente et fondatrice de l’éventent.

La Nouvelle Tribune : Comment a émergé chez vous l’idée du MFW ?

Hind Joudar : Le Maroc Fashion Week a toujours été un objectif dès le départ mais nous n’avions pas une vision claire du format au début. Nous avons commencé par développer la mode marocaine à l’étranger, ensuite nous l’avons mise en relation avec d’autres modes. Nous avons constitué une association qui s’appelle Route de la soie et Al Andalus, et le Caftan est au coeur de cette organisation. Et nous avons commencé à faire voyager le caftan un peu partout dans le monde. Nous avons organisé des défilés dans une quinzaine de pays. Lors de mes voyages, j’ai rencontré des gens qui ont développé des événements de mode associés au nom de leur pays. Comme l’Azerbaïdjan Fashion Week, le Kazakistan, le Tadjikistan, le Koweit Fashion Week, etc. Et là je me suis dit que le Maroc doit avoir sa fashion week. Et comme j’avais commencé à travailler à Marrakech d’abord sous un label Marrakech Fashion Week ensuite, l’Oriental Fashion Show, cette expérience fut très productive et instructive, et c’est là où l’idée a émergé.

Quel est la particularité de cette édition?

Pour cette édition, nous avons voulu lancer de jeunes talents des écoles de mode, à travers le trophée du meilleur jeune talent. Nous avons l’école de mode marocaine basée à Fès, qui se spécialise dans le caftan et nous sommes fiers de cet établissement, puisque le caftan est l’ADN de la mode marocaine et il faut qu’il le reste. Nous nous sommes également ouvert à l’international, à travers l’Acadamia Di Moda de Nazareth et l’atelier Chardon Savard de Paris. Le gagnant de ce concours présentera sa collection à Paris en juillet pour la semaine de la haute couture mais aussi lors de l’Oriental Fashion Show.

Comment s’est faite la sélection des participants?

Nous avons envoyé une demande aux différentes écoles, notamment l’Acadamia Di Moda de Nazareth et l’atelier Chardon Savard, et ces derniers nous ont envoyé leurs meilleurs étudiants.

Comment voyez-vous l’évolution du MFW ?

Nous avons un projet de développer à Marrakech 3 éditions, deux éditions du Maroc Fashion Week et une édition de l’Oriental Fashion Show avec M Avenue, une plateforme qui offre beaucoup de facilité et de possibilité pour développer les jeunes talents et ce genre de projet, nous sommes très contents de notre partenariat avec M Avenue.

Est-ce que l’on pourra voir les artisans marocains participer aux prochaines éditions?

Oui absolument! Lors de la semaine de la mode marocaine nous avons organisé une exposition, qui s’est déroulée du 9 au 11 mars au Riad La Brillante où des caftans anciens ont été exposés avec toutes les femmes artisanes du réseau femmes artisanes de Marrakech qui ont été présentes tous les jours pour monter leur travail et leur savoir-faire. C’est cela un peu l’ADN de notre projet et ce qui me tient à coeur, c’est de mettre en valeur l’artisanat et le savoir-faire marocain et le faire rayonner à travers ces différents événements que nous organisons.

Partagez cet article :