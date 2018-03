PARTAGER Des entreprises portugaises explorent le marché marocain

Les relations maroco-portugaises sont au beau fixe. Casablanca a abrité, mardi 27 février, une rencontre d’affaires luso-marocaine. Initié par la Chambre de Commerce, Industrie et Service du Portugal au Maroc (CCISPM), cette rencontre est le fruit d’une collaboration avec la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services, Casablanca -Settat qui a mobilisé les entreprises marocaines et portugaises intéressées par les opportunités d’affaires et de partenariat.

S’agissant le programme de cet évènement , une présentation effectuée par l’AMDIE sur «les Opportunités d’investissements au Maroc », avant les actions de Networking, qui sont l’occasion de B2B entre les entreprises marocaines et la trentaine d’entreprises portugaises prenant part à cette rencontre.

Il est à noter qu’entre 200 et 300 firmes sont implantées au Maroc, dans différents secteurs (industrie, agroalimentaire, hôtellerie), sans oublier les 1300 entreprises portugaises qui exportent vers le Maroc; la dixième destination des exportations portugaises de biens en 2016.

Parmi ces entreprises portugaises, on note, ISOJOFER, spécialisé dans l’isolation des immeubles, SANTOS & AMADOR – SWITCHBOARDS s’activant dans le secteur de l’électricité, ou encore FOENG, entreprise spécialisée dans le secteur de l’architecture.

En outre, les exportations portugaises vers le Maroc ont connu une évolution positive depuis 2009; l’année où elles ont augmenté de 21,2%. Dès lors, le taux de croissance annuel moyen jusqu’à 2013 a été de 37%.

LNT avec Cp