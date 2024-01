Soukaina Benchekroun, entrepreneure et artiste photographe, s’ouvre à La Nouvelle Tribune dans cet entretien où elle dévoile sa passion pour la photographie de bébés et l’architecture, ainsi que l’évolution de Pixlove Studios, un espace où les histoires familiales prennent vie.

La Nouvelle Tribune : Bonjour Soukaina, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours ?

Soukaina Benchekroun : Bonjour. Je suis une femme polyvalente, mère, entrepreneure, architecte et artiste photographe spécialisée dans les portraits de bébés. Ma passion pour la photographie m’a conduit à créer Pixlove Studios en 2017, un concept novateur de studios de photographie de bébés au Maroc. Mon ambition est d’étendre ce concept à l’échelle internationale

Qu’est-ce qui vous a inspiré à combiner l’architecture avec la photographie de bébés ?

En tant qu’architecte, je comprends l’importance de l’espace et de la lumière pour créer une ambiance. J’applique cette compréhension en concevant des décors uniques et des mises en scène spéciales à travers la photographie. Les liens entre l’architecture et la photographie sont plus étroits qu’il n’y paraît, partageant une vision artistique et manipulant les éléments spatiaux.

Parlez-nous de vos débuts dans la photographie de bébés.

Tout a commencé en 2016 lorsque j’attendais mon fils Salmane. Inspirée par des photos artistiques de bébés, j’ai décidé de capturer ces moments précieux moi-même. J’ai progressivement investi dans l’équipement nécessaire, créé un petit studio chez moi, et Pixlove a vu le jour, alimenté par l’amour pour mon fils.

Comment Pixlove a-t-il évolué depuis sa création ?

Pixlove est bien plus qu’un simple studio de photographie de bébés. Il est devenu un espace où les histoires familiales prennent vie à travers des images, capturant non seulement la douceur des nouveau-nés mais aussi les liens familiaux et les moments de bonheur. Aujourd’hui, c’est une entreprise prospère sur deux villes, racontant des histoires remplies de tendresse, de complicité et de joie.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre travail ?

Ce que j’apprécie le plus, c’est la diversité des interactions et des sujets. Chaque jour, je découvre de nouvelles perspectives en échangeant avec des personnes variées, que ce soient des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes ou d’autres. La variété rend chaque journée pleine de découvertes et d’apprentissages.

Pourquoi avoir choisi le nom Pixlove pour votre entreprise ?

Le nom devait transmettre mon amour pour la photographie et les bébés, tout en reflétant l’essence de notre travail : la magie de l´amour, la joie et la connexion familiale. PIXLOVE incarne cet amour pour capturer les moments précieux des familles et des nouveau-nés. Chaque cliché est imprégné de cet amour, racontant une histoire, exprimant la magie et la joie qui sont au cœur de chaque famille. C’est une fusion de pixels et d’amour, un témoignage visuel de la beauté de ces moments fugaces mais inestimables.

Entretien réalisé par Asmaa Loudni

