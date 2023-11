CFG Bank a dévoilé son projet d’introduction en Bourse (IPO) lors d’une conférence de presse à Casablanca. L’IPO se fera par augmentation du capital social, avec un montant maximal de 600 millions de dirhams (MDH).

L’opération, dont le prospectus a été validé par l’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC), consistera en une augmentation du capital social réservée au public, atteignant un montant global de 599 999 950 Dirhams, avec un prix de souscription par action fixé à 110 dirhams, une valeur nominale de 20 dirhams, et la création de 5 454 545 nouvelles actions.

Adil Douiri, fondateur et président du conseil d’administration du groupe, a évoqué le « long chemin parcouru » du groupe, démarrant dans les années 90, qui ont vu la « construction d’une banque d’affaires sur le modèle anglo-saxon », puis dans les années 2000, le groupe a œuvré à une « diversification de la clientèle », car il était « un peu risqué de n’avoir que des institutionnels et GE comme clients ». Le début des années 2010 a vu la « phase de conception d’un nouveau business model, une banque universelle très technologique avec un niveau de service inégalé à l’époque ». Le 16 novembre 2015 a vu le lancement de la première campagne de publicité pour le grand public, et M. Douiri a pris la présidence du groupe bancaire. Il a attribué la réussite du groupe à « nos valeurs, en premier le patriotisme, ensuite la méritocratie, l’éthique, l’honnêteté, et la transparence », qui donnent « une gouvernance claire et efficace, rapide et agile ».

Les IPO de banques n’étant pas courantes au Maroc (rappelons que la dernière était la BCP en 2004), M. Douiri a décrit une « occasion unique pour élargir l’actionnariat populaire », dans un « secteur fort, particulièrement rassurant pour les petits porteurs ».

Les fonds propres part du groupe s’élèvent actuellement à 8,85 milliards de dirhams (MMDH). Après l’augmentation de capital, la valorisation basée sur un prix par action de 110 dirhams atteindra 3,851 MMDH, avec un P/E induit de CFG Bank à 15,3x en 2024, comparé à un P/E moyen du marché estimé à 16,5x.

La souscription se déroulera en trois tranches : 300 MDH ouverte à tous types de souscripteurs, 215 MDH ouverte à tous types de souscripteurs sans minimum, et 85 MDH réservée aux salariés et dirigeants éligibles de CFG Bank et ses filiales. La période de souscription s’étendra du 30 novembre 2023 au 7 décembre, avec une allocation des titres le 12 décembre, une première cotation le 18 décembre, et un règlement/livraison prévu le 21 décembre.

Cette augmentation de capital permettra à CFG Bank de doubler ses encours, de réaliser de nouvelles orientations stratégiques, et de soutenir la croissance. La directrice générale, Souad Benbachir Hassani, met l’accent sur l’agilité, la focalisation sur les particuliers et les grandes entreprises, et l’importance de la technologie et de l’innovation pour servir la productivité et la qualité du service client. L’ opération libère immédiatement de nouvelles capacités de financement et ne vise pas principalement à soutenir des investissements futurs exclusivement. La levée de fonds via l’augmentation de capital permettra à la société de continuer à mettre en œuvre sa stratégie de développement et d’atteindre ses objectifs d’ici à 2028.

« Dotée d’un positionnement clair et largement reconnu, CFG Bank a enregistré une croissance soutenue depuis 2018, avec des indicateurs financiers qui ont doublé, voire triplé tous les deux à trois ans », souligne Mme Hassani. En effet, le Produit Net Bancaire (PNB) a été multiplié par 2 entre 2020 et 2023, affichant un taux de croissance annuel moyen d’environ 32% sur la période 2018-2023. La croissance du PNB depuis 2018 a été principalement stimulée par l’activité bancaire, avec un encours de crédits en forte progression, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 33% sur la période 2018-2023, atteignant ainsi 1 milliard de DH. De même, les encours de dépôts ont connu une hausse significative pour accompagner le développement des crédits, avec un taux de croissance annuel moyen de 23% entre 2018 et 2023, et une constante amélioration de la part des dépôts non rémunérés.

La croissance du PNB a également été soutenue par l’augmentation des commissions récurrentes générées par la diversité des métiers du groupe, notamment la gestion d’actifs qui totalise actuellement 21 milliards de DH et la gestion d’actifs immobiliers locatifs avec deux foncières cotées à la Bourse de Casablanca, représentant 6 milliards d’actifs sous gestion. Dans sa feuille de route pour la période 2024-2027, le groupe vise à renforcer sa visibilité et sa notoriété en tant que banque universelle de nouvelle génération. Il prévoit également d’étendre son réseau bancaire, de prospecter de nouveaux clients dans le segment des particuliers exigeants et des moyennes et grandes entreprises. La banque mettra également l’accent sur l’innovation et le développement de nouveaux produits et services.

Portée par une activité prévisible et en forte croissance, dans un secteur bancaire soumis à des réglementations strictes, CFG Bank ambitionne désormais de doubler son résultat net au cours des trois prochaines années.

Depuis sa création en 1992, CFG Bank, fondée par Adil Douiri, Amyn Alami et des institutionnels marocains et étrangers, s’est affirmée comme l’une des premières banques d’affaires indépendantes et multi-métiers au Maroc.

Selim Benabdelkhalek

