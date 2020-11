PARTAGER Entre corrections et rattrapages, les Bourses africaines face à la Covid

Attijari Global Research (AGR), filiale du groupe AWB, a organisé mardi 24 novembre un séminaire autour du thème « Comportements et perspectives des marchés boursiers africains face à la crise sanitaire ». Modérée par M. Rachid Hallaouy, la conférence a réuni des experts du groupe, installés dans ses différents pays de présence. La séance a permis de dresser un tableau fort intéressant des différents comportements des places boursières, d’étudier les raisons derrière ces différences, et de proposer des projections sur le comportement des marchés en 2021.

Une forte correction, puis des effets de rattrapage

Les comportements des différentes places boursières en Afrique, et dans le monde, ont présenté de fortes similitudes dans leurs réactions face à la crise. Comme l’explique Taha Jaidi, AGR : « Malgré le fait que cette crise a débuté début janvier 2020, les marchés financiers n’ont ressenti ce choc que le 14 février. C’est là que nous avons assisté à une chute brusque, sévère et homogène dans les places boursières ». Et d’ajouter : « 9 mois après, deux constats sont à faire : la correction la plus rapide de l’histoire des bourses mondiales (aucune crise n’a eu un tel impact en termes de volatilité) ; et un effet de rattrapage très solide, parfois à des niveaux supérieurs à avant la crise ». Cela est notamment le cas au niveau des pays émergents, qui affichent un indice 9% supérieur au pré-covid.

Les experts s’accordent donc sur le fait que « le choc boursier est globalement derrière nous ». Ce qui pose une question légitime de déconnexion des places avec l’économie réelle, qui vit encore en pleine crise. Comment expliquer ceci ? Selon M. Jaidi, « quand on analyse l’impact de la crise sur l’économie, […] pour nous, il y a trois raisons au rattrapage : l’interventionnisme inédit des gouvernements, un signal très positif d’assurance envers les investisseurs, qui estiment que les gouvernements ne peuvent plus faire marche arrière à ce niveau ; des politiques ultra-accommodantes des banques centrales, avec une forte baisse du taux directeur ; l’envolée des valeurs des secteurs liés aux nouvelles technologies ». Sur ce point là, AGR relève que les leçons de 2008 ont été retenues, puisque les décisions ont été homogènes et généralisées ».

Pour le Maroc spécifiquement, explique Abdallah Alaoui, Attijari Intermédiation / Wafa Bourse, « la place casablancaise n’a pas dérogé à la règle. Juste avant le déclenchement de la pandémie, on a assisté à un arbitrage envers le marché actions. On évoluait dans un contexte de taux bas, et cela incitait les investisseurs à venir sur les marchés actions. Après, dès l’apparition des premiers cas de covid au Maroc, on a assisté à une baisse exceptionnelle couplée à une très forte volumétrie ». Les investisseurs évoluaient en « mode sauve-qui-peut », sans décision rationnelle, juste la volonté de lever du cash. « Le marché marocain a repris depuis, quand il y a eu des facteurs qui l’ont permis, comme la politique de BAM », poursuit-il. Un autre catalyseur a été une meilleure visibilité sur la partie vaccination. Tout cela a fait que le marché commence à y croire et que l’on remonte un peu la pente ».

Certaines différences marquées

M. Abdelkader Trad, Attijari Bank Tunisie, explique que le comportement du marché boursier tunisien a été d’un côté similaire aux autres. 5 facteurs de résilience ont été relevés au début de la crise : le faible bilan de la crise covid au niveau humain pour la 1ère vague ; la réduction de la fourchette d’intervention au niveau de la bourse ; la réactivité des pouvoirs publics et la banque centrale ; l’absence des secteurs les plus sinistrés dans les valeurs cotées (tourisme par exemple) ; l’absence du flottant sur la part des étrangers ». Par contre, une 2ème phase de baisse a été subie pendant l’été, qui venait, selon M. Trad, plus de la situation financière du pays, que de la crise covid en elle-même. De plus, a-t-il noté, « la bourse du Tunis est principalement composée de particuliers », qui ont moins d’opportunités de placement que les institutionnels, et sont donc restés sur la bourse.

Du côté de la Côte d’Ivoire, M. Marc Bogler, Attijari Securities West Africa, explique que contrairement aux bourses internationales, celle d’Abidjan n’a pas connu de fortes chutes. Mais pas forcément pour des raisons positives ! En effet, explique-t-il, « notre marché est depuis avril 2016 sur une baisse structurelle ». Ainsi, habitués aux baisses, les investisseurs se sont montrés patients. Par contre, cette patience a bien sûr causé une forte baisse des volumes. M. Bogler note, comme pour la Tunisie, que la faible présence d’investisseurs internationaux a réduit la volatilité, car en général, les locaux, plus au fait de la situation du pays, se montrent plus sereins.

En comparant les comportements des différents marchés actions (notamment le Maroc, la Tunisie, et l’UEMOA), les analystes ont relevé que des zones affichent des taux élevés, ce qui éloigne les investisseurs du marché actions, sans potentiel de croissance très important des sociétés cotées. Par contre, le marché marocain est à des niveaux de taux très bas, qui n’arrangent pas les investisseurs long-termistes, donc le marché actions apporte une solution au contexte de taux bas par rapport à d’autres places.

Enfin, ils ont noté que ces trois marchés sont marqués par une sur-représentativité du secteur bancaire. Cela justifie pour eux la sous-performance de ces indices par rapport aux pays émergents, car ce secteur a été parmi les plus touchés au niveau économique. Mais ces marchés présentent du coup un fort potentiel de rattrapage en 2021, car le secteur bancaire a un retard important en termes de performance. Ainsi, les experts s’attendent à un rattrapage intéressant de ces trois marchés, notamment le marché marocain, pour l’année à venir.

Selim Benabdelkhalek