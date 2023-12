Le nombre d’étudiants marocains au sein du groupe d’enseignement supérieur français frôle le seuil symbolique de 100 étudiants : ‘‘ 95 exactement, ce qui représente la troisième communauté internationale… Renforcer l’internationalisation est un des piliers de la stratégie d’Excelia. Elle s’appuie notamment sur le dynamisme de nos bureaux de représentation à l’étranger et nos partenaires sur place, comme dans le Royaume. Les écoles du groupe ont de nombreux atouts pour répondre aux meilleurs standards internationaux et attirer les meilleurs candidats marocains’’, précise Bruno Neil, DG du Groupe Excelia.

Et de poursuivre que pour cette dernière rentrée, Excelia enregistre une progression de 16% dans ses effectifs en provenance du Maroc principalement dans la Business School. Le groupe, qui compte également parmi son corps professoral des enseignants chercheurs marocains, a noué en 2023, un partenariat stratégique avec la section locale de l’Union de la Presse Francophone, UPF-Maroc.

Il a, au cours de cette même année, organisé une «Master-Class» sur l’Intelligence Artificielle, en partenariat avec l’UPF, ainsi qu’une rencontre d’orientation avec les bacheliers à Casablanca et plusieurs experts Excelia signent régulièrement des tribunes de réflexion dans la presse marocaine.

La prochaine «Master-Class» se tiendra à Casablanca, le 19 janvier 2024, suivie, d’une nouvelle conférence dédiée aux lycéens le 20 janvier 2023. Évoluant en «Bachelor Business», en «Bachelor tourisme» ou encore en «Master Grande Ecole», la communauté marocaine à Excelia arrive en troisième position, derrière les communautés ivoirienne et chinoise.

Aux côtés des campus de La Rochelle, de Tours et d’Orléans, en juin 2023, Excelia a fait l’acquisition de son campus parisien à Cachan et a renforcé la dynamique de développement dans la capitale. Sur une superficie de 4000m2 répartie sur 4 niveaux et une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 1800 étudiants, le bâtiment acquis permet à Excelia de se doter d’un 4ème campus en propre à Paris : ‘‘C’est un campus 5.0, et parmi les plus connectés de France. Le site parisien d’Excelia est un lieu qui offre des espaces de travail redessinés pour offrir une expérience d’apprentissage unique’’, conclut Bruno Neil…

H.Z

