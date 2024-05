Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a annoncé le 16 avril 2024 à Rabat le lancement prochain d’une plateforme numérique d’enseignement à distance de la langue amazighe. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à généraliser l’enseignement de cette langue dans le système éducatif marocain, conformément aux directives royales et aux plans gouvernementaux.

En complément, M. Benmoussa a mis en avant une série de mesures adoptées pour renforcer l’enseignement de l’amazighe, y compris l’augmentation du nombre de professeurs spécialisés et la mise à jour des programmes d’enseignement avec l’Institut royal de la culture amazighe. Il a également mentionné l’élargissement du projet « Écoles pionnières » à 230 établissements d’enseignement secondaire collégial, bénéficiant ainsi à 200,000 élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Cette expansion vise à améliorer le soutien scolaire et à réduire la déperdition scolaire.

Parallèlement, le ministère prévoit d’intégrer l’enseignement de l’amazighe dans les écoles privées et les concours nationaux, tout en favorisant la culture amazighe dans divers projets culturels et éducatifs. En outre, une amélioration notable a été rapportée concernant le service de transport scolaire, avec 580,000 bénéficiaires lors de l’année scolaire 2023/2024, en hausse de 31% par rapport à l’année précédente, ce qui témoigne des efforts continus pour soutenir et améliorer ce service essentiel, en particulier en milieu rural.

Ces initiatives reflètent l’engagement du ministère à promouvoir une éducation inclusive et de qualité, et à préparer les élèves à intégrer efficacement le marché du travail en leur fournissant les compétences linguistiques nécessaires, tout en renforçant leur identité culturelle, a insisté M. Benmoussa.

LNT

