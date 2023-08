La société « Red Med Corporate Finance S.A », dont le siège social est sis à Rabat, 57 Avenue Mehdi Ben Barka, Souissi, a été enregistrée auprès de l’AMMC en date du 03 août 2023, sous le numéro d’enregistrement DE-CIF-04-23, en vue d’exercer les activités de conseil en investissement financier relevant de la catégorie n°2 prévue à l’article 2 de la circulaire de l’AMMC n°01/20 relative aux Conseillers en investissement financier, à savoir :

Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière et d’ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l’épargne ;

Le conseil à l’occasion des opérations d’appel public à l’épargne ;

Le conseil des sociétés en matière d’introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction.

