Les chefs d’entreprises opérant dans le secteur industriel anticipent globalement une hausse de la production et des ventes pour les trois prochains mois, révèle l’enquête mensuelle de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la conjoncture dans l’industrie au titre du mois de décembre 2020.

« Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une hausse de la production et des ventes. Toutefois, 20% d’entre elles déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et 34% pour ce qui est des ventes », indique BAM dans une note sur cette enquête dont les données ont été collectées entre le 1et et le 29 janvier 2021, avec un taux de réponse de 65%. Les résultats de cette enquête font également ressortir que la production a stagné en décembre 2020 et le taux d’utilisation des capacités (TUC) s’est stabilisé à 70%. Pour les ventes, elles ont enregistré une augmentation aussi bien sur le marché local qu’étranger. De même, les commandes ont progressé, avec un carnet qui s’est situé à un niveau inférieur à la normale.

Par branche d’activité, la production est restée quasiment stable d’un mois à l’autre dans l' »agro-alimentaire », a enregistré une hausse dans le « textile et cuir », dans la « chimie et parachimie » et dans l' »électrique et électronique » et a accusé une baisse dans la « mécanique et métallurgie ».

Pour leur part, les ventes ont augmenté dans toutes les branches à l’exception de l' »agro-alimentaire » où elles auraient plutôt stagné. Pour ce qui est des commandes, elles ont connu une hausse dans l' »agro-alimentaire » et le « textile et cuir », une stagnation dans la « chimie et parachimie » et une baisse dans la « mécanique et métallurgie ».

LNT avec MAP

