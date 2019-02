PARTAGER Enquête BAM : Les industriels plutôt optimistes

Le climat général des affaires aurait été « normal » selon 89% des industriels au cours du 4ème trimestre 2018 et « favorable » pour 11% d’entre eux, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Par branche d’activité, il a été qualifié de « normal » par l’ensemble des industriels de « l’agro-alimentaire » et du « textile et cuir ». Dans la « chimie et parachimie », il aurait été jugé « normal » pour 89% des entreprises et « favorable » selon 11%, précise BAM dans une note sur les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture. Ces proportions sont respectivement de 69% et 31% dans la « mécanique et métallurgie », ajoute la même source.

Pour leur part, les conditions d’approvisionnement auraient été « normales » selon 77% des industriels et « difficiles » selon 23%, relève BAM, précisant que par branche d’activité, la proportion des entreprises indiquant des conditions d’approvisionnement « normales » varie entre 76% dans la « chimie et parachimie » et 87% dans le « textile et cuir ».

S’agissant du stock des matières premières et demi-produits, il aurait été à un niveau normal et ce, dans l’ensemble des branches d’activité, fait ressortir l’enquête.

Concernant l’évolution des effectifs employés durant les trois derniers mois, les industriels déclarent une stagnation, observée particulièrement au niveau des branches « agroalimentaire » et « mécanique et métallurgie », tandis que dans la « chimie et parachimie », 71% des entreprises indiquent une stagnation et 23% une baisse.

La note fait aussi ressortir que 65% des patrons du « textile et cuir » déclarent une stagnation des effectifs et 24% une hausse.

Pour les trois prochains mois, BAM prévoit que 71% des industriels s’attendent à une stagnation des effectifs employés et 19% à une baisse.

LNT avec MAP