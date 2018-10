PARTAGER Enquête Avito : Le marché de la moto très dynamique au Maroc

Motocazz, premier salon dédié aux deux-roues au Maroc, a été organisé du 20 au 23 septembre 2018 à l’espace Sindibad. Ce salon a donné rendez-vous aux fans de moto pour s’informer sur les derniers modèles et tendances en matière de tuning et technologies. Avec plus de 16 000 visiteurs au total (3000 visiteurs par jour en semaine et 5000 visiteurs par jour le week-end), cette première édition a été un franc succès. Avito, leader marocain des sites d’annonces, avait conclu un partenariat avec le salon, et créé une boutique virtuelle à l’effigie de Motocazz, où plus de 50 modèles ont été exposés sur le site un mois avant l’événement, ce qui a permis d’orienter l’audience de la plateforme virtuelle vers le salon.

Avito était également le seul média utilisé par les organisateurs du Motocazz pour communiquer sur le salon. Un choix porté sur le 100% digital où la cible est très active. Ce partenariat a permis à Avito de matérialiser sa présence aux yeux du public, et de créer le temps du salon un point de contact physique entre les acheteurs et vendeurs de motos neuves et d’occasion, explique-t-on auprès du site d’annonces.

Dans la foulée, Avito, qui détient une DATA importante illustrant les enjeux business des différents secteurs d’activité représentés sur la plateforme digitale, a publié ses statistiques internes relatives au marché de la moto. Des chiffres au vert qui attestent de la croissance du marché et de l’engouement des Marocains pour les deux-roues. Ainsi, la catégorie «motos» d’Avito affiche plus de 210.000 visites par mois (dont 170.000 visiteurs uniques), 31.000 annonces actives, 1.3 millions de pages consultées mensuellement et 7 minutes passées en moyenne sur cette catégorie par session.

Un marché de l’occasion dynamique

Par ailleurs, le marché de la moto d’occasion est très actif, selon Avito. Ainsi, 45% des motos listées sur la plateforme ont été mises en circulation entre 2015 et 2018, contre 40% qui ont été mises en circulation entre 2010 et 2014 et seulement 15% en 2009 ou avant. Cela montre que le renouvellement des motos se fait de plus en plus rapidement. En addition à cela, le kilométrage moyen des motos mises en vente sur Avito est de 38,000 Kms pour les grosses cylindrées et de 9,800 Kms pour les petites cylindrées.

La ville de Casablanca occupe la première place du podium avec 30% des annonces actives, suivi par Marrakech avec 11%, Rabat et Agadir et Fès chacune avec 6%, et 31% pour le reste du Royaume.

Auprès d’Avito, comme des organisateurs de Motocazz, on se félicite du succès du salon et du dynamisme du marché de la moto au Maroc, signe de nouvelles éditions de l’événement à venir.

SB