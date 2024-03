Le Club social Enim Bénévolat, placé sous la tutelle de l’Association des Étudiants Ingénieurs de l’École Nationale de l’Industrie Minérale, se prépare pour la 14ème édition de son événement phare, la Caravane Humanitaire. Cette année, son engagement solidaire sera dirigé vers la population du Douar Taddart Amchoud Oued El Maleh, communauté Zerarda, préfecture de Taza, du 08 au 10 mars 2024. Face aux défis socio-économiques auxquels cette région est confrontée, Enim Bénévolat renouvelle son engagement en faveur du bien-être communautaire. Cette caravane est particulièrement importante, car elle vise à apporter des solutions durables aux besoins essentiels de la population locale.

Les objectifs de cette 14ème édition sont variés. Il est prévu l’installation d’un système de pompage solaire pour garantir un accès durable à l’eau potable, l’aménagement de la mosquée et du Msid locaux, la mise en place d’une caravane médicale pour fournir des services médicaux aux habitants, ainsi que la distribution de paniers alimentaires et de vêtements à plus de 120 familles dans le besoin. De plus, des animations seront organisées pour divertir les quelque 200 enfants de la communauté.

L’équipe d’Enim Bénévolat, composée d’étudiants ingénieurs dévoués et passionnés, est prête à relever ces défis avec détermination et compassion, selon un communiqué de presse du club. Et d’ajouter qu’ils sont convaincus que chaque geste de solidarité, aussi modeste soit-il, contribue à transformer des vies et à bâtir un avenir meilleur pour tous.

