La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé mardi que les réformes législatives et institutionnelles réalisées conformément aux Hautes orientations royales, contribueront à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à hauteur de 52% d’ici à 2030.

Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers posée par le groupe Authenticité et Modernité (PAM) sur »Les mesures à prendre pour tirer vers le haut la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national », elle a ajouté que »le gouvernement est bien déterminé à accélérer la cadence de développement des énergies renouvelables à travers le renforcement de l’arsenal juridique et ce, pour favoriser un climat propice à l’investissement privé ».

Mme Benali a aussi indiqué que son département œuvre à l’accélération de la cadence de réalisation de projets en phase de développement d’une capacité d’environ 4,6 gigawatts, annonçant que des autorisations ont été accordées à des projets d’énergies renouvelables au profit de l’Office Chérifien des Phosphates, dans l’objectif de décarboner toutes les activités industrielles de cet office.

Elle a également fait état du lancement par son département de plusieurs programmes et initiatives visant à développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, outre le coup d’envoi pour la réalisation d’un programme d’une capacité totale de 400 mégawatts issues de l’énergie solaire photovoltaïque, le but étant de soutenir les petites et moyennes entreprises. Elle a, à ce propos, fait savoir que quatre sociétés ont été sélectionnées pour réaliser les projets sur sept sites.

La ministre a, par ailleurs, annoncé que son département planche sur l’élaboration d’une feuille de route nationale destinée à valoriser les déchets organiques, dont les déchets ménagers et agricoles ou encore la réutilisation des eaux usées.

En outre, Mme Benali a évoqué la réalisation d’une étude portant sur l’évaluation et le développement des potentiels des énergies maritimes ainsi que sur l’équipement des stations de dessalement de l’eau de mer en sources d’énergies renouvelables, surtout celles éolienne et solaire, faisant savoir, à cet égard, qu’une autorisation a été accordée à un premier projet en cours de développement à Dakhla.

LNT avec Map

