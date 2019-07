PARTAGER Énergie solaire: Masen lance un appel à pré-qualification pour « Noor Midelt II »

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) vient de lancer un appel à pré-qualification (RfQ) relatif à la deuxième centrale du complexe solaire Noor Midelt (Noor Midelt II).

Cet appel de pré-qualification, qui s’inscrit dans le cadre du développement du complexe solaire Noor Midelt, et après l’adjudication de la centrale Noor Midelt I, constitue la première étape du processus de sélection du partenaire privé en charge de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance d’une centrale solaire avec stockage, indique un communiqué de Masen. Et d’ajouter que Noor Midelt II mettra en compétition l’ensemble des technologies solaires avec stockage mature, notamment le Photovoltaïque (PV) et le Solaire Thermodynamique (CSP) associés aux différentes technologies de stockage thermique ou batterie, dans le but d’assurer une puissance stable injectée dans le réseau de 190 MW pendant les heures de pointe et 230 MW en journée, environ.

« L’innovation est un des vecteurs fondamentaux qui animent l’action de Masen », a souligné le PDG de Masen, Mustapha Bakkoury, ajoutant que « l’hybridation entre le CSP et le PV dans le cadre de la centrale NOOR Midelt I, qui a permis de réduire considérablement le prix du kilowattheure, en est une illustration ».

« Aujourd’hui, dans le cadre de Noor Midelt II, nous poursuivons notre quête d’optimisation et souhaitons tirer pleinement profit des dernières évolutions technologiques qu’offre le marché, notamment dans le stockage d’énergie, afin d’améliorer davantage les rendements et les coûts de nos projets », a-t-il ajouté. La centrale Noor Midelt II permettra d’élargir le champ technologique en donnant la possibilité aux développeurs privés de proposer des configurations optimales combinant le PV, le CSP, le stockage thermique, ou les batteries électriques, poursuit le communiqué. La même source relève que les entreprises intéressées par ce projet sont invitées à télécharger le document de pré-qualification sur le lien https://masen.local-trust.com et ce, à compter du 9 juillet courant.

La date limite de remise des offres relatives à la pré-qualification du Projet Noor Midelt II est fixée au lundi 16 septembre 2019 à 10h00, heure marocaine.

Masen est le groupe chargé de piloter les énergies renouvelables au Maroc, relève le communiqué, ajoutant que les programmes de développement de projets intégrés portés par Masen contribuent à l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix électrique dont +52% est d’origine renouvelable. A fin 2018, 1.215 MW sont en exploitation dans l’éolien, 1 770 MW dans l’hydraulique et plus de 700 MW dans le solaire. A travers la valorisation des énergies renouvelables, Masen crée une force inépuisable de développement économique, social et environnemental pour le Maroc et au-delà.

LNT avec Map