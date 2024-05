Endeavor Morocco, prestigieux réseau mondial de mentors entrepreneurs qui a accompagné plus de 90 licornes à l’international, a réuni à Marrakech en marge du GITEX, un parterre de décideurs, investisseurs en capital-risque, business angels, banquiers ou startupers.

Organisé en partenariat avec la CGEM et Prosper Africa, l’agence américaine pour le développement international, l’objectif annoncé de cette rencontre était de créer des synergies et d’encourager les partenariats pour façonner l’avenir de l’innovation et de la technologie au Maroc et sur tout le continent africain.

Parmi les invités de marque figuraient Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, et Madame British Robinson, Coordonnatrice de Prosper Africa. Tous deux ont souligné l’importance de renforcer les collaborations technologiques entre l’Afrique et le reste du monde.

Une délégation composée d’une cinquantaine de décideurs venus d’Afrique et du Moyen-Orient autour d’Amr El Abd, CEO et Regional Managing Director pour le Moyen-Orient et l’Afrique d’Endeavor, ont également bénéficié en marge de l’événement, d’une présentation des atouts du Maroc et des opportunités d’investissement par l’AMDIE. Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM, a quant à lui insisté sur la volonté du patronat marocain de s’inscrire dans une démarche collective avec les parties prenantes présentes pour contribuer à faire de l’Afrique la prochaine puissance de l’innovation.

Un événement qui témoigne des ambitions du Maroc à l’échelle continentale et sa capacité à convertir son hospitalité en vecteur d’attractivité économique.

LNT

