L’organisation Endeavor, un acteur majeur dans le domaine de l’entrepreneuriat à impact, a été fondée en 1997 avec pour mission de catalyser les écosystèmes d’entrepreneurs longtemps négligés. En identifiant et en soutenant les entrepreneurs à haut potentiel, Endeavor cherche à accélérer la croissance économique et à créer des modèles inspirants dans les marchés émergents.

À ce jour, l’organisation a étendu son réseau dans plus de 30 pays, contribuant au paysage entrepreneurial par son soutien à plus de 1 000 entrepreneurs dans le monde. Au Maroc, l’organisation présente depuis quelques années, s’est dotée récemment d’un nouveau Président au profil d’entrepreneur affuté, Ilan Benhaim, enfant du pays, co-fondateur de Veepee entre autres, et business angel à plein temps.

A quelques semaines de la tenue de la grande messe du Gitex Africa à Marrakech et dans un contexte où l’intérêt du Maroc pour les startups est croissant, des nouvelles dispositions de soutien à l’investissement en passant par la création et le déploiement du FM6I, Endeavor Morocco a organisé son « Local Selection Panel » à Casablanca dans les locaux de l’école Centrale. Le Local Selection Panel, un événement clé de l’organisation, a pour objectif de sélectionner des entreprises pour représenter le Maroc aux International Selection Panels d’Endeavor qui se tiendront à Nairobi, Dublin, et Miami cette année.

Après une compétition intense et un processus de sélection des plus rigoureux, trois startups marocaines se sont démarquées grâce notamment à l’engagement des entrepreneurs qui les portent. Asmaa Chakir Alaoui de VelyVelo, Youssef Mamou et Larbi Alaoui Belrhiti de YolaFresh, et Yassine Tahi de Kinetix ont convainvu un jury composé d’entrepreneurs Endeavor égyptiens et de dirigeants marocains aux profils aguerris qui ont évalué leur potentiel de croissance, leur stratégie commerciale, et leurs qualités de leadership.

Propulsées dans l’écosystème d’Endeavor, il s’agit désormais pour ces startups marocaines de convertir l’essai au niveau international, avec l’espoir de devenir peut-être une des futures licornes Made In Morocco.

SB

