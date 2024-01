L’emblématique Jardin Majorelle, situé au cœur de Marrakech, célèbre en 2024 son centenaire avec au menu une riche programmation composée d’évènements culturels et de festivités.

« Le Jardin Majorelle et la Fondation Jardin Majorelle se réjouissent de célébrer ce centenaire, qui sera ponctué de festivités et d’événements culturels pour le plaisir des Marrakchis comme des visiteurs nationaux et internationaux », indique la Fondation dans un communiqué.

En 1924, le peintre français Jacques Majorelle acquit un terrain, situé à la limite de la Palmeraie de Marrakech, où il construisit une villa et planta un jardin. En 1947, M. Majorelle ouvrit son jardin au public, fait savoir la même source.

En 1980, feus Pierre Bergé et Yves Saint Laurent devinrent propriétaires de ce jardin mythique tout en le maintenant accessible au public, note-t-on de même source.

Depuis son ouverture, Jardin Majorelle est l’un des sites les plus visités au Maroc. Chaque année, plus de 900.000 visiteurs vivent une expérience unique dans son jardin mémorable et ses deux musées emblématiques : le Musée Pierre Bergé des Arts Berbères et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Le Jardin Majorelle se veut une oasis exotique de charme et de couleurs qui offre aux amateurs de la nature l’occasion de découvrir ce musée vivant à ciel ouvert et son immense collection de végétaux venus des cinq continents.

