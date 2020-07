PARTAGER Employés de maison, publication d’un guide pratique par le Groupe Le Matin

Savez-vous que la loi sur les travailleurs domestiques est entrée en vigueur le 3 juin 2020 ? Quelles sont les obligations des familles employant des gens de maison ? Quelles sont les formalités auprès de l’inspection du travail et de la CNSS ? Ces questions et de nombreuses autres sont le sujet d’un Guide pratique sur les conditions d’emploi des travailleurs domestiques, écrit par M. Mohammed Haitami et publié par les Editions du Groupe le Matin. Il est rédigé avec un style simple et direct, en français et en arabe, renfermant tous les conseils pratiques dont vous avez besoin, avec un mode d’emploi détaillé des formalités à effectuer, des modèles des documents à utiliser comme les contrats, les formulaires et imprimés CNSS, un modèle de calcul du salaire et des cotisations CNSS, des questions-réponses, une bibliothèque des textes, lois, décrets et arrêtés, s’appliquant aux relations des chefs de famille avec les travailleurs domestiques, en plus d’un CD contenant les contrats types fixés par le gouvernement à compléter, le modèle du certificat de travail et les formulaires à remplir. Un ouvrage indispensable pour toutes les familles voulant se conformer à la loi sur les travailleurs domestiques.

LNT