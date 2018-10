PARTAGER Emploi des personnes en situation de handicap : Enfin des solutions en vue !

Selon le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, le gouvernement envisage, dans le cadre la Loi de finances, d’organiser, pour la première fois, un concours unifié et non-sectoriel au profit des personnes en situation de handicap, afin d’atteindre le taux de 7% consacré à cette catégorie dans la fonction publique. Concernant « le non-respect des dispositions juridiques relatives au quota dédié aux personnes en situation de handicap et aux pupilles de la nation en matière d’emploi », il a fait savoir que ce concours unifié sera organisé par le ministère de la Réforme de l’Administration, sous la supervision du Chef de Gouvernement.

Dans ce cadre, il a indiqué que le débat relatif au respect de ce taux doit être perçu sous une approche juridique, étant donné que l’article 31 de la Constitution garantit à tous les citoyens le droit d’accès à la fonction publique selon le mérite. Ce droit, poursuit-il, est régi par des textes juridiques et réglementaires et assorti de plusieurs garanties, notamment le concours en tant que mécanisme unique pour accéder à la fonction publique. Dans le cadre de ce mécanisme, des postes sont réservés aux personnes en situation de handicap, à hauteur de 7%, et aux enfants de résistants et anciens militaires et combattants et aux pupilles de la nation (25%).