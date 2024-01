Ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Les nouvelles technologies offrent des perspectives prometteuses sur le marché du travail, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

S’exprimant lors de la 9e édition de la Caravane de l’Emploi de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) faisant escale à Rabat, M. Sekkouri, a mis en exergue le rôle joué par l’intelligence artificielle générative dans la stimulation de l’emploi.

En outre, le ministre a fait remarquer la dynamique révélée par les dernières statistiques démontrant une augmentation « sans précédent » du nombre d’emplois dans le secteur formel, notant que « pour la première fois, plus de 600.000 postes ont été créés au titre du troisième trimestre de 2023 ».

M. Sekkouri a également encouragé les étudiants à faire preuve de responsabilité et à profiter des formations continues, en particulier dans le domaine des langues étrangères, clés du savoir et de l’emploi, les exhortant à approfondir leurs connaissances, à s’intéresser à l’entrepreneuriat, tout en faisant la distinction entre le leadership et la direction.

Cette 9e édition de la Caravane de l’Emploi de l’EMSI, initiée sous le thème « Intelligence artificielle générative : nouvelles perspectives sur le marché du travail », offre une opportunité aux jeunes aspirant au succès et qui sont sur le point d’entamer leur carrière professionnelle, a dit M. Sekkouri, soulignant l’importance de la formation de qualité qu’ils ont reçue dans les parcours de l’EMSI, reconnue par l’État et par les entreprises participant à cette caravane.

Pour sa part, le directeur ge ne ral de l’EMSI, Mohamed Essaaidi, a relevé que depuis sa création en 1986, l’EMSI a constamment évolué pour répondre aux besoins dynamiques du marché de l’emploi en adoptant des approches pédagogiques novatrices.

« Nos programmes actualisés et nos 18 campus, soutenus par 6 centres de carrières, garantissent à nos plus 13.000 étudiants un accompagnement personnalisé vers une insertion professionnelle réussie », a-t-il affirmé.

La Caravane de l’Emploi de l’EMSI, inscrite dans la stratégie de proximité et de collaboration étroite avec le monde de l’entreprise, constitue un rendez-vous annuel incontournable pour les étudiants et les lauréats de l’école, a soutenu M. Essaidi, poursuivant qu’elle offre également une opportunité exceptionnelle de rencontrer des représentants et des responsables des ressources humaines d’un nombre important d’entreprises nationales et multinationales de renom.

La caravane de l’emploi de l’EMSI est prévue dans quatre villes du Royaume, à savoir, Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger symbolisant ainsi l’engagement envers l’ensemble des étudiants et lauréats, a-t-il fait savoir, indiquant que chaque étape représente une occasion unique de promouvoir l’employabilité et l’entrepreneuriat.

Par ailleurs, le directeur général a mis en lumière le succès de la précédente édition de la Caravane de l’Emploi qui a connu la participation de 213 entreprises, plus de 4.500 visiteurs ainsi que la concrétisation de 33 nouveaux partenariats fructueux, relevant que cette initiative a démontré son impact significatif sur la promotion de l’emploi des jeunes et le renforcement des liens entre le monde académique et professionnel.

Dans ce sens, M. Essaaidi a invité les étudiants de l’EMSI à profiter pleinement de cette occasion pour explorer les opportunités professionnelles, échanger avec les représentants des entreprises présentes, et saisir les occasions offertes.

Abordant la thématique de cette 9e édition, le directeur général a révélé que l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives passionnantes sur le marché du travail, « transformant radicalement la manière dont nous concevons, créons et interagissons dans le monde professionnel ».

En marge de cet évènement, des conventions de partenariat ont été paraphées entre l’EMSI et des entreprises, notamment Colas Rail Maroc, acteur majeur dans le secteur ferroviaire, Harmonie Technologie, une entreprise spécialisée dans le conseil en système et logiciels informatiques et Sofrecom Maroc, une filiale du groupe Orange spécialisée dans le secteur des télécommunications.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la Caravane de l’Emploi a débuté son parcours à Casablanca le 19 décembre 2023, s’est poursuivie le 6 janvier à Marrakech, et clôturera son périple à Tanger le 25 janvier.

Chaque année, à travers sa Caravane, le groupe EMSI vise principalement l’insertion des nouveaux lauréats en mobilisant des acteurs professionnels de renom, fortement impliqués dans la dynamique nationale de la promotion de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat. Cet événement favorise également les rencontres BtoB, offrant ainsi une plateforme propice aux échanges et aux opportunités professionnelles.

