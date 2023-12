Le Salon International du E-Marketing, E-Commerce et Marketing d’Affiliation revient pour sa 4ème édition, un événement très attendu qui se déroulera du 11 au 13 septembre 2024 à la Foire Internationale de Casablanca (OFEC). Baptisé « EMEC EXPO », ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable pour les acteurs clés du e-marketing, de l’e-commerce et du marketing d’affiliation.

La 4ème édition d’EMEC EXPO promet d’être un point de convergence pour les experts en marketing numérique, les entrepreneurs de l’e-commerce, les spécialistes du marketing d’affiliation, les professionnels du media buying et les décideurs du monde numérique. Ce salon offre une opportunité unique pour ces acteurs de se rencontrer, d’échanger des idées et d’explorer les dernières innovations du domaine.

Durant les trois jours du salon, du 11 au 13 septembre 2024, la Foire Internationale de Casablanca se transformera en un hub vibrant où innovateurs, entrepreneurs, leaders d’opinion et professionnels du secteur se rassembleront. EMEC EXPO, dans sa quatrième édition, proposera une expérience riche et dynamique mêlant exposition, conférences et sessions de networking. Les participants auront l’opportunité d’assister à des conférences animées par des experts renommés, de découvrir des solutions innovantes à l’exposition et de nouer des liens avec des acteurs majeurs du secteur. Un espace dédié aux startups innovantes sera également présent, et diverses compétitions seront organisées pour célébrer les réussites exceptionnelles.

Pour les exposants, EMEC EXPO 2024 est une occasion en or de présenter leurs innovations, de participer à des discussions pertinentes, d’explorer de nouvelles technologies, de toucher un public influent et diversifié, et de rencontrer des partenaires potentiels dans un environnement propice aux affaires.

Pour plus d’informations sur la participation en tant qu’exposant ou pour s’inscrire à l’événement, les intéressés sont invités à visiter le site officiel du Salon sur www.emecexpo.com.

LNT avec CdP

