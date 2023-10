Smurfit Kappa, une entreprise de premier plan dans le domaine de l’emballage en papier et un leader européen du marché, présente Agrolife, une solution novatrice visant à prolonger la fraîcheur et la durée de conservation des fruits et légumes. Cette innovation est dévoilée lors du Salon International des Fruits et Légumes de Madrid, Fruit Attraction, du 3 au 5 octobre 2023. Agrolife a été spécialement développé pour répondre aux défis de l’industrie agroalimentaire, en particulier pour des pays tels que le Maroc, où la production de fruits et légumes atteint près de 9 millions de tonnes.

Agrolife est conçu pour réduire les pertes dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en absorbant l’éthylène des fruits et légumes, retardant ainsi leur maturation. Cette solution peut contribuer à minimiser le gaspillage alimentaire, réduire les coûts de manutention et aider les producteurs, distributeurs, propriétaires de marques et détaillants à relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Mounir Naciri, Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, souligne les avantages d’Agrolife, notamment l’amélioration de la qualité des produits et la prolongation de leur durée de conservation, ce qui peut réduire les déchets alimentaires en magasin. Agrolife pourrait également avoir un impact significatif sur le secteur agricole marocain en gérant les surplus de l’offre par rapport à la demande à certaines saisons.

Par ailleurs, Agrolife a été lancé sur le marché après des audits rigoureux effectués par des organismes tels que Just Quality, ainsi que des validations en laboratoire par des instituts renommés tels que l’IRTA et les laboratoires Galab.

En plus d’Agrolife, Smurfit Kappa présente d’autres solutions innovantes pour le secteur horticole, telles que TechniPaper AquaStop™, Antihumedad, Termosellante, Goliath, Safe&Green, P84-11, P84-12, AgroPaper™ et BanaBag. Ces solutions visent à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

Smurfit Kappa présente également sa nouvelle usine d’emballages en carton ondulé au Maroc, inaugurée en juillet dernier, avec l’objectif d’améliorer la chaîne de valeur pour ses clients au Maroc et de collaborer étroitement avec les producteurs, distributeurs, marques et détaillants de la région.

L’engagement de Smurfit Kappa est de fournir des solutions d’emballage de haute qualité, innovantes et durables pour soutenir le secteur agricole et répondre aux défis quotidiens de la chaîne d’approvisionnement. Les innovations telles qu’Agrolife et les autres solutions présentées offrent une valeur ajoutée significative sur le marché marocain, notamment en termes d’optimisation des coûts et d’amélioration de la qualité des produits, en lien avec l’inauguration récente de l’usine d’emballages de Smurfit Kappa à Rabat.

LNT avec CdP

