Pour la sixième année consécutive, Elu Produit de l’Année Maroc a décerné son prix au produit le plus innovant, attractif et ayant la meilleure perception consommateur dans chaque catégorie. Cette année, pas moins de 29 produits ont été plébiscités par les consommateurs marocains, allant de la lessive à l’huile en passant par les produits de beauté. Un panel de 3 000 consommateurs a examiné une centaine de produits dans plusieurs régions du pays pendant une enquête menée sur deux mois par le cabinet indépendant Nielsen pour élire les produits de l’année 2023 dans chaque catégorie.

Les marques comme Bimbo, Samsung, Krups ou encore Kenz Maroc auront la chance d’afficher le Label Elu Produit de l’Année Maroc 2023 sur leur packaging et l’ensemble de leurs stratégies marketing et campagnes de communication durant 365 jours. Ce logo rouge assure aux consommateurs une fiabilité notée par leurs pairs, comme le montre la dernière étude de Nielsen en date de mars 2023, où 70% des consommateurs sont rassurés par la présence du Label « Produit de l’Année » sur un packaging. En outre, 7 personnes sur 10 sont incitées à acheter le produit s’il arbore le Label rouge, et 50% du panel interrogé le reconnaissent. Le Label, qui récompense cette année des produits dans 45 pays, a une grande influence sur les décisions d’achat des consommateurs marocains.

