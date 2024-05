Le sélectionneur national, Walid Regragui, a fait appel à 27 joueurs pour prendre part aux deux prochains matches des Lions de l’Atlas face à la Zambie et au Congo Brazzaville, comptant pour les éliminatoires du Mondial-2026 (Zone-Afrique). Les Lions de l’Atlas affronteront la Zambie, le 7 juin à Agadir, et le Congo Brazzaville, le 11 juin à Kinshasa, pour le compte, respectivement, des 3ème et 4ème journées du groupe E.

Voici la liste des joueurs convoqués : — Gardiens de but : Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mounir El Kajoui (Al Wehda FC/Arabie Saoudite), El Mehdi Benabid (AS FAR) — Défenseurs: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Achraf Dari (Royal Charleroi/Belgique), Nayef Aguerd (West Ham United/Angleterre), Ghanem Saïss (Al Shabab/Arabie Saoudite), Chadi Riad (Real Bétis/Espagne), Yahya Attiat Allah (Sochi/Russie), Noussair Mazraoui (Bayern Munich/Allemagne)

— Milieux de terrain: Sofyan Amrabat (Manchester United/Angleterre), Oussama El Azzouzi (Bologne FC/Italie), Bilal El Khannouss (Genk/Belgique), Ibrahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Oussama Targhalline (Le Havre/France), Amir Richardson (Stade de Reims/France), Azzedine Ounahi (Olympique Marseille/France).

— Attaquants: Hakim Ziyech (Galatasaray/Turquie), Ilyas Akhomach (Villarreal/Espagne), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Youssef En-Nesyri (FC Séville/Espagne), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Emirats arabes Unis), Amine Adli (Bayer Leverkusen/Allemagne), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco/France).

LNT avec Map

