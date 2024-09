Après deux sorties prolifiques contre le Congo (6-0) et le Gabon (4-1), le sélectionneur national, Walid Regragui, a souligné, dimanche à Agadir, qu’il reste toujours en quête du bon équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive.

« Contre le Gabon, nous étions très offensifs, nous avons marqué des buts, mais le repli défensif n’était pas si intense et rapide », a expliqué Regragui, lors d’une Conférence de presse avant le match contre le Lesotho, prévu lundi, pour le compte de la 2-ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

Il ajouté qu’il faut désormais serrer les espaces, être bien forts dans la bataille pour le deuxième ballon et gérer les montées des deux arrières.

Walid Regragui a affirmé que ces éliminatoires restent l’occasion de donner la chance aux jeunes, de tester de nouvelles formules, de « commettre des erreurs et de les corriger », afin d’être efficaces au maximum lors de la CAN et dans les éliminatoires pour la Coupe du monde.

Dans ce sens, il a fait savoir qu’il donnera l’opportunité à de nouveaux visages contre le Lesotho et dans les matchs à venir. « Après, il y aura des choix à faire pour avoir plus de certitude », a dit le coach national.

En revanche, Regragui a tenu à indiquer qu’il veille à choisir le bon moment pour donner la chance aux jeunes joueurs afin de « ne pas les griller mentalement ».

Le match contre le Lesotho est prévu lundi (20h00) au grand stade d’Agadir.

LNT avec MAP

Partagez cet article :