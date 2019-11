PARTAGER Éliminatoires CAN-2021 : Les Lions de l’Atlas dominent le Burundi (0-3)

La sélection nationale de football s’est imposée face au Burundi (0-3), en match comptant pour la deuxième journée (Groupe E) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), disputé mardi au stade du Prince Louis Rwagasore à Bujumbura.

Les hommes de Vahid Halilhodzic ont ouvert le score à la 26è minute par le biais de Noussair Mezraoui qui a profité d’un ballon mal dégagé par le portier burundais Jonathan Nahimana pour inscrire le premier but de la rencontre.

A la 38è minute du jeu, l’attaquant des Lions Youssef En-Nesyri a doublé la mise profitant d’un cafouillage dans la défense adverse. A dix minutes de la fin de la rencontre, Achraf Hakimi, aligné en attaque, a scellé le score en inscrivant le troisième but des Lions de l’Atlas. Au terme de cette rencontre, les Lions de l’Atlas s’adjugent les trois points de la victoire et décrochent provisoirement la première place du classement avec 4 points en attendant la rencontre opposant la Mauritanie et la Centrafrique. Cette dernière occupe la deuxième place avec trois points, tandis que la Mauritanie est troisième avec un point. Le Burundi est dernier du classement avec zéro point.

LNT avec MAP