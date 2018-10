PARTAGER Eliminatoires CAN 2019 : Victoire dans la douleur des Lions de l’Atlas face aux Comores

La sélection marocaine a remporté, samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, une victoire dans la douleur (1-0) dans les ultimes secondes face aux Comores pour le compte de la 3è journée des qualifications de la CAN 2019.

Les Marocains ont eu toutes les difficultés à déverrouiller la défense et à s’approcher des buts d’Ahamada Ali, sollicité par Amrabat sur un deuxième ballon (12è) détourné en corner, puis par Fajr (31è) dont le tir frôla le poteau avant que Da Costa ne rate légèrement le cadre sur un coup franc.

Les coéquipiers de Bounou, en manque de créativité face au regroupement défensif de leurs vis-à-vis, ont mal utilisé les couloirs latéraux.

La qualité de jeu étant aux abonnés absents, les Marocains ont tenté, durant la première période et dans le désordre, de trouver la faille s’obligeant à courir pour l’ouverture du score au risque de s’exposer.

Et en effet, les visiteurs, la formation la moins connue du groupe mais très coriace et qui ne s’est nullement calfeutrée dans un rôle ultra défensif, ont confirmé leur précédent résultat nul (1-1) face au tenant du titre et organisateur de la prochaine édition (Cameroun).

L’entrée en jeu à la reprise de Mendyl sur le côté gauche et le replacement de Hakimi à la droite n’ont apporté ni la fraicheur escomptée ni l’efficacité sur les côtes, l’équipe persistait à abuser de longues balles sans solutions, sans mobilité ni d’un salvateur capable de recadrer le tout lors des moments difficiles, l’absence de Hakim Ziyech ayant fortement pesé.

Dans les ultimes secondes une percée dans le dos de la défense de Hakimi a permis aux siens d’obtenir un pénalty transformé par Fajr.

Avec une récolte de six points, les Lions de l’Atlas font le trou en deuxième place de la poule en attendant la rencontre retour mardi prochain.

LNT avec MAP