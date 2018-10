PARTAGER Éliminatoires CAN-2019 : Le Maroc tenu en échec (2-2) par les Comores

La sélection marocaine de football a fait match nul (2-2) face à son homologue comorienne, mardi au stade international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli (Comores), en match de la 4-ème journée (groupe B) des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019).

Les locaux ont ouvert le score dès la 9-ème minute du jeu par Ben Mohamed Fardou. Khalid Boutaib (53è) a égalisé la mise en faveur des Lions de l’Atlas, avant que Noureddine Amrabet (62è) n’inscrive le deuxième but. Les Nationaux vont craquer et concéder le but d’égalisation en toute fin de rencontre (90è+1) par le même Fardou.

Ce nul permet au Maroc de rejoindre provisoirement le Cameroun en tête de classement avec 7 points, alors que les Comoriens sont derniers avec 2 unités.

Au match aller, disputé samedi dernier au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Marocains s’étaient imposés in extremis (1-0), sur un pénalty de Fayçal Fajr en temps additionnel (90è+7).

LNT avec Map